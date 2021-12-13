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إيلاف من الفجيرة: أعلن منتدى الفن والإبداع المغربي عن تنظيم الدورة السابعة للمهرجان الدولي للشباب المبدع خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير لعام 2022 في مدينة مكناس بالمملكة المغربية، تحت شعار: "من أجل تعزيز الأخوة الإنسانية والسلم العالمي"، وتحمل الدورة اسم الشاعر والإعلامي الإماراتي خالد الظنحاني .





(الشاعر الإماراتي خالد الظنحاني)

وتهدف الدورة الجديدة للمهرجان، التي ستحل فيها دولة الإمارات العربية المتحدة ضيفة شرف، إلى تعزيز مفهوم الإخاء والسلم والتعايش من خلال الثقافة والإبداع وتحصين الشباب ضد أسباب التطرف والعنف بإدماجه في العمل الإبداعي وربطه بالتجارب الإبداعية لأسماء وازنة مشاركة في المهرجان من مختلف الدول الشقيقة والصديقة على مستوى الكتابة الأدبية والإبداع الفني، حيث يرتكز برنامج المهرجان على محاور رئيسية تبرز الثقافة والفن قاطرة ضرورية لتعزيز الأخوة الإنسانية السلم العالمي .

وتتوزع المحاور الرئيسية التي وضعتها إدارة المهرجان في برنامج الدورة السابعة، بين ندوات فكرية وفنية من بينها قراءة في تجربة ومسار الشاعر الإماراتي خالد الظنحاني، وأمسيات شعرية وزجلية، وسهرات وعروض فنية، إضافة إلى تكريم فعاليات ثقافية وإعلامية ورياضية، وتتويج ملكة جمال الأطلس/ المغرب 2022.

وقال الفنان إبراهيم زهيري رئيس منتدى الفن والإبداع المغربي، رئيس المهرجان: "يسعدنا أن نحتفي بالشاعر خالد الظنحاني تقديراً لجهوده في نشر قيم التسامح والسلام والمعرفة الإنسانية حول العالم، ودوره الكبير في تعزيز العلاقات الثقافية بين المغرب والإمارات". مؤكداً أهمية وجود دولة الإمارات كضيف شرف للمهرجان نظراً للدور الكبير الذي تضطلع به في تعزيز التسامح والتعايش والسلام بين شعوب العالم من خلال ما تقدمه من مبادرات ثقافية ومعرفية وإنسانية، جعلتها عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب.

من جهته، أكد الشاعر خالد الظنحاني حرص دولة الإمارات على النهوض والارتقاء بمستوى التعاون الثقافي والأدبي مع المملكة المغربية، وذلك ترجمة لتطلعات القيادة في الدولتين الشقيقتين. وتوجه الظنحاني بالشكر إلى إدارة المنتدى على إطلاق اسمه على الدورة الجديدة، والذي يسهم بدوره إلى تقوية العلاقات الثقافية ضمن العلاقات المتميزة بين الإمارات والمغرب، لافتاً إلى أن المهرجان علامة فارقة في الأنشطة الثقافية والفنية في المملكة المغربية عموماً ومحيط مدينة مكناس على وجه الخصوص