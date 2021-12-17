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إيلاف من لندن: واجه حزب المحافظين البريطاني بزعامة بوريس جونسون، هزيمة في انتخابات فرعية اعتبرت بمثابة ضربة كبيرة لزعامته، وسارع للإعلان عن تحمله المسؤولية الشخصية.

وفي النتيجة الصادمة، لحزب المحافظين الحاكم وصاحب الأغلبية في محلس العموم، فازت مرشحة الحزب الديمقراطي الليبرالي هيلين مورغان بأغلبية كبيرة على مرشح حزب المحافظين للفوز في الانتخابات الفرعية في شمال شروبشاير على المقعد الشاغر باستقالة النائب المحافظ أوين باترسون وسط فضيحة جماعات الضغط.

ودعي الناخبون إلى اختيار نائب خلفاً لأوين باترسون الذي كان يشغل المقعد منذ العام 1997، واضطر إلى الاستقالة بسبب قضية "ترويج"، وكان فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2019 بغالبية 62.7 في المئة من الأصوات، وأغلبية مريحة تبلغ نحو 23 ألف صوت.

وإذ ذاك، قال رئيس الوزراء في حديث للمرسلين الصحفيين عقب النتيجة: "أنا مسؤول عن كل ما تفعله الحكومة وبالطبع أتحمل المسؤولية الشخصية.

نتيجة مخيبة

وأضاف: "من الواضح أن التصويت في شمال شروبشاير كان نتيجة مخيبة للآمال للغاية وأنا أتفهم تمامًا إحباطات الناس، أسمع ما يقوله الناخبون في شمال شروبشاير وبكل تواضع علي قبول هذا الحكم."

وفور قبوله المسؤولية عن نتيجة الانتخابات الفرعية، شرع رئيس الوزراء في سرد الأسباب الأخرى الخارجة عن إرادته والتي أدت إلى الهزيمة المفاجئة.

واعترف أوليفر دودن رئيس حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون، في وقت سابق بأن حزبه تلقى "ركلة"، وقال لشبكة سكاي نيوز إن الناخبين في شمال شروبشاير يريدون إرسال "رسالة" مفادها "لقد سمعنا ذلك بصوت عال وواضح".

في غضون ذلك، حذر عضو البرلمان عن حزب المحافظين المخضرم السير روجر جيل، رئيس الوزراء من أن "ضربة أخرى" متبقية بعد سلسلة من النكسات في الأسابيع الأخيرة.

فوز مورغان

وحصلت السيدة مورغان على 17957 صوتًا ، متقدمة على مرشح حزب المحافظين نيل شاستري هيرست بـ 12032 صوتًا ، مما منحها الأغلبية البالغة 5925 صوتًا. وجاء بن وود من حزب العمال في المركز الثالث بفارق كبير حيث حصل على 3686 صوتا.

وردا على سؤال حول الأمور التي تحدث بشكل خاطئ تحت مراقبته بانها هي المسؤولة عن الهزيمة، قال رئيس الوزراء إن "ما يسمعه الناس هو مجرد سلسلة مستمرة من الأشياء حول السياسة والسياسيين والأشياء التي لا تتعلق بهم ولا تتعلق بهم. حول الأشياء التي يمكننا القيام بها لتحسين الحياة ".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تمرد 100 من نواب حزب رئيس الوزراء على تصاريح كورونا، وهو أكبر تمرد في فترة رئاسته للوزراء.

مزاعم خرق القواعد

وكانت هناك أيضًا مزاعم بخرق القواعد خلال العديد من تجمعات عيد الميلاد العام الماضي في وقت تشديد قيود كورونا COVID، والمزيد من التدقيق في تجديد شقة رئيس الوزراء في داونينغ ستريت وتساؤلات حول قيادته بشكل عام وسط أخذ حزب العمال زمام المبادرة في عدد من استطلاعات الرأي.

وتعتبر نتيجة الانتخابات الفرعية في نورث شروبشاير هي صداع آخر لجونسون وتأتي في الوقت الذي تكافح فيه حكومته متغير أوميكرون، وتفكر فيما إذا كانت ستفرض المزيد من القيود وسط استمرار انتشاره.