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إيلاف من بغداد: أصدر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الجمعة، توجيهاً بشأن الفساد في بلدية النجف الأشرف.

وقال الصدر، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع): "مما لا ينبغي أن نغض النظر عنه هو الفساد الحاصل والمستشري في بلدية النجف الأشرف، والتقصير والقصور والتستر على الفساد قد هدمت المدينة وجعلتها وأهلها في بحبوحة الفقر ونقص الخدمات مما لا يليق باسم هذه المدينة العريقة المقدسة".

أضاف أن "الأدهى من ذلك كله، أن ما يحدث إما تحت عنوان التشييع أو تحت عنوان (( آل الصدر)) وبادعاء الانتماء إلينا مع شديد الأسف، وقد حاولنا مراراً إصلاح ما فسد، إلا أنهم يأبون إلا أن يستمروا بطغيانهم وفسادهم المقيت الذي يهدم البلاد والعباد وبكل وقاحة وإصرار علىٰ ذلك الفعل الشنيع".

تابع الصدر : "ومن هنا أدعو الجهات المختصة للقيام بعملهم فإنا وكل آل الصدر براء منهم إلى يوم الدين مؤكدا على الجهات المختصة القيام بأشد الاجراءات الصارمة لانهاء الفساد وإن كانوا يدّعون الانتماء لنا آل الصدر".

أردف: "الجهات المختصة إن لم تقم باللازم، فأنا لن أسكت عن ذلك وسأتصرف بحزم وبما يملي علي ضميري حباً بالوطن وحفاظاً علىٰ سمعة النجف الأشرف أولاً وعلى سمعة آل الصدر ثانيا".

أوضح: "سأعلن عن أسمائهم فرداً فرداً وسأوكل أمرهم إلى الشعب الذي ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الممنوعة والمحرمة والممقوتة... فإلى ذلك نسترعي انتباهكم ونأمل تعاونكم".

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