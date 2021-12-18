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ابوظبي: حضر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول مباراة في بطولة كرة مضرب دولية في أبوظبي السبت، في ظهور نادر له في العاصمة الإماراتية بعد نحو سنة ونصف سنة من اختياره البلد الخليجي كمنفى على خلفية قضايا فساد.

وحضر الملك السابق مباراة للاعب الاسباني رافاييل نادال بعد أقل من اسبوع على اعلان القضاء السويسري إغلاق التحقيق في أصول ملك إسبانيا السابق في البلاد، ومنها مبلغ 100 مليون دولار ورد في التحقيق أنه جاء من السعودية.

وفي آب أغسطس 2020 ، أعلن متحدث باسم القصر الملكي أن خوان كارلوس (83 عاما) "توجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث من آب/أغسطس حيث لا يزال موجودا" بدون اعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم يظهر الملك السابق في مناسبات علنية في الإمارات منذ ذلك الحين.

بعد تخليه عن العرش وسط اتهامات بالفساد متصلة بتصريحات عشيقة سابقة تدعي كورينا لارسن، أعلن خوان كارلوس في 3 آب/اغسطس 2020 مغادرته إسبانيا لتجنب الإضرار بحكم ابنه الملك فيليبي السادس.