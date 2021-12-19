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هددت إسرائيل بعمل عسكري لتدمير برنامج إيران النووي إذا لزم الأمر. لكن مسؤولي الدفاع يقولون إن إسرائيل لا تملك القدرة على ذلك، على الأقل ليس في الأمد القريب.

إيلاف من بيروت: مع الجهود الدبلوماسية للحد من تأرجح برنامج إيران النووي، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي قواته بإعداد خيار عسكري، محذراً العالم من أن إسرائيل ستأخذ الأمور بين يديها إذا لم يقيد الاتفاق النووي الجديد إيران بما فيه الكفاية. لكن العديد من المسؤولين والخبراء العسكريين الإسرائيليين الحاليين والسابقين يقولون إن إسرائيل تفتقر إلى القدرة على شن هجوم يمكن أن يدمر، أو حتى يؤخر بشكل كبير، برنامج إيران النووي، على الأقل ليس في أي وقت قريب. قال مسؤول أمني رفيع المستوى حاليًّا إن الأمر سيستغرق عامين على الأقل للتحضير لهجوم قد يتسبب في أضرار جسيمة لمشروع إيران النووي.

بحسب "نيويورك بوست"، يقول الخبراء والمسؤولون إن إضرابًا على نطاق أصغر يلحق الضرر بأجزاء من البرنامج دون إنهائه تمامًا، سيكون ممكنًا في وقت قريب. لكن الجهود الأوسع لتدمير عشرات المواقع النووية في أجزاء بعيدة من إيران - وهذا نوع الهجوم الذي هدده المسؤولون الإسرائيليون - سيكون خارج نطاق الموارد الحالية للقوات المسلحة الإسرائيلية.

صعب.. بل مستحيل

قال ريليك شافير، وهو جنرال متقاعد في سلاح الجو الإسرائيلي كان طيارًا في هجوم عام 1981 على منشأة نووية عراقية: "من الصعب جدًا - بل من المستحيل - إطلاق حملة من شأنها أن تعتني بكل هذه المواقع". أضاف: "في العالم الذي نعيش فيه، القوة الجوية الوحيدة التي يمكنها الاستمرار في حملتها هي القوات الجوية الأميركية".

المناقشة الأخيرة للهجوم العسكري على إيران هي جزء من حملة ضغط إسرائيلية للتأكد من أن الدول التي تتفاوض مع إيران في فيينا لا توافق على ما يعتبره المسؤولون الإسرائيليون "صفقة سيئة"، صفقة من وجهة نظرهم لن تمنع إيران من تطوير أسلحة نووية. وفي الوقت الحالي، يبدو أن هناك فرصة ضئيلة لذلك، حيث إن المحادثات، التي تهدف إلى إحياء الاتفاقية النووية لعام 2015 مع إيران، قد تراجعت فقط منذ أن انضمت الحكومة الإيرانية الجديدة المتشددة إليها الشهر الماضي.

حتى الآن، حاولت إسرائيل كبح برنامج إيران النووي الذي تعتبره تهديدًا وجوديًا، بمزيج من الدبلوماسية العدوانية والهجمات السرية. اعتبر المسؤولون الإسرائيليون ذلك انقلابًا عندما تمكنوا من إقناع الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاقية في عام 2015، التي يريد الرئيس جو بايدن الآن إنقاذها.

شنت إسرائيل أيضا حرب الظل من خلال التجسس واستهدفت الاغتيالات، تخريب و هجمات الكترونية - العمليات على نطاق أصغر الذي لم يدع رسميا. نظرت إسرائيل سرا في شن غارات جوية واسعة النطاق في عام 2012 قبل التخلي عن الخطة. لكن مع اقتراب برنامج التخصيب النووي الإيراني من مستويات الأسلحة، حذر السياسيون الإسرائيليون بطريقة مفتوحة بشكل متزايد ما افترضه العالم منذ فترة طويلة: أن إسرائيل يمكن أن تتحول إلى حرب مفتوحة إذا سُمح لإيران بإحراز تقدم نحو تطوير سلاح نووي، وهو هدف إيران ينفي.

كل ما يلزم

في سبتمبر، قال قائد القوات المسلحة الإسرائيلية، اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، إن أجزاء كبيرة من زيادة الميزانية العسكرية قد تم تخصيصها للتحضير لضربة على إيران. في وقت مبكر من هذا الشهر، قال رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، إن إسرائيل ستفعل "كل ما يلزم" لمنع إيران من صنع قنبلة نووية.

في هذا الشهر، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، أعلن وزير الدفاع بيني غانتس علنًا أنه أمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لضربة عسكرية محتملة ضد إيران. لكن خبراء ومسؤولين عسكريين إسرائيليين يقولون إن إسرائيل تفتقر حاليًا إلى القدرة على توجيه ضربة قاضية لبرنامج إيران النووي جواً. وقال السيد شافير إن لدى إيران عشرات المواقع النووية، بعضها في أعماق الأرض يصعب على القنابل الإسرائيلية اختراقها وتدميرها بسرعة. وأضاف السيد شافير أن سلاح الجو الإسرائيلي ليس لديه طائرات حربية كبيرة بما يكفي لحمل أحدث القنابل الخارقة للتحصينات، لذلك يجب قصف المواقع المحمية بشكل متكرر بصواريخ أقل فعالية، وهي عملية قد تستغرق أيامًا أو حتى أسابيع.

وقال مسؤول أمني كبير حالي إن إسرائيل لا تملك حاليًا القدرة على إلحاق أي ضرر كبير بالمنشآت الموجودة تحت الأرض في ناتانز وفوردو. سيكون مثل هذا الجهد معقدًا بسبب نقص طائرات التزود بالوقود. القدرة على التزود بالوقود أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمهاجم الذي قد يضطر إلى السفر أكثر من 2000 ميل ذهابًا وإيابًا، وعبور الدول العربية التي لا تريد أن تكون محطة للتزود بالوقود لضربة إسرائيلية.

طلبت إسرائيل ثماني ناقلات جديدة من طراز KC-46 من شركة بوينغ بتكلفة 2.4 مليار دولار، لكن الطلب أعيد، ومن غير المرجح أن تتلقى إسرائيل حتى واحدة منها قبل أواخر عام 2024.

هجمات انتقامية

بصرف النظر عن القدرة على إصابة الأهداف، سيتعين على إسرائيل أن تصد في نفس الوقت الطائرات المقاتلة الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي. كما من المرجح أن يؤدي أي هجوم على إيران إلى هجمات انتقامية من حزب الله في لبنان وحماس في غزة، حلفاء إيران الذين سيحاولون إجبار إسرائيل على خوض حرب على عدة جبهات في وقت واحد.

إلى ذلك، أن القدرات الدفاعية الإيرانية أقوى بكثير مما كانت عليه في عام 2012، عندما نظرت إسرائيل بجدية في الهجوم. مواقعها النووية محصنة بشكل أفضل ولديها المزيد من صواريخ أرض - أرض التي يمكن إطلاقها بسرعة من الأنفاق.

قال تال إنبار، خبير الطيران والرئيس السابق لمعهد فيشر للدراسات الاستراتيجية الجوية والفضائية، "من المحتمل جدًا أنه عندما تحاول الطائرات الإسرائيلية الهبوط في إسرائيل، ستجد أن الصواريخ الإيرانية دمرت مدارجها". مجموعة بحثية تركز على الطيران.

لكن خبراء عسكريين آخرين يقولون إن إسرائيل لا يزال بإمكانها القضاء على أهم عناصر الجهاز النووي الإيراني، حتى بدون طائرات ومعدات جديدة.

قال عاموس يادلين، الجنرال السابق بالقوات الجوية والذي شارك أيضًا في إضراب عام 1981: "من الجيد دائمًا استبدال سيارة من عام 1960 بسيارة جديدة تمامًا اعتبارًا من عام 2022". "لكن لدينا قدرات للتزود بالوقود. لدينا مخترق للتحصينات. لدينا واحدة من أفضل القوات الجوية في العالم. لدينا معلومات استخبارية جيدة للغاية عن إيران. نحن نستطيع فعلها.

هل تستطيع القوات الجوية الأميركية أن تفعل ذلك بشكل أفضل؟ قطعا. لديهم قوة جوية أكثر قدرة. لكن ليس لديهم الإرادة ". وحذر من أنه لن يدعم الإضراب إلا كملاذ أخير.

لا خطوط حمراء

يرفض المسؤولون الإسرائيليون مناقشة الخطوط الحمراء التي يتعين على إيران تجاوزها لتبرير توجيه ضربة عسكرية. ومع ذلك، قال مسؤول دفاعي كبير إنه إذا بدأت إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 90 في المائة، وقود صالح للاستخدام في صنع الأسلحة، فإن إسرائيل ستكون ملزمة بتكثيف إجراءاتها. وقال مسؤولون أميركيون إن إيران تقوم حاليا بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة.

حقيقة أن تكثيف برنامج لتنفيذ حملة جوية واسعة النطاق ضد إيران قد يستغرق سنوات لا ينبغي أن يكون مفاجأة للمسؤولين العسكريين الإسرائيليين. قال مسؤولون إسرائيليون إنه عندما نظرت إسرائيل في مثل هذا الهجوم في عام 2012، استغرقت الاستعدادات له أكثر من ثلاث سنوات.

لكن المسافة بين تهديدات الحكومة الحالية وقدرتها على تنفيذها أثارت انتقادات لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي قاد الحكومة الإسرائيلية حتى يونيو الماضي وكان مدافعًا عنيدًا لمقاربة أكثر قسوة تجاه إيران.

قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير إن التدريب على توجيه ضربة إلى إيران تباطأ منذ عام 2015، حيث ركزت المؤسسة الدفاعية على المواجهات مع الميليشيات في لبنان وسوريا وغزة.

سيشعلونها!

في عام 2017، قرر سلاح الجو الإسرائيلي أنه بحاجة إلى استبدال طائرات التزود بالوقود، لكن حكومة نتنياهو لم تأمر بذلك حتى مارس الماضي. وقال مسؤول عسكري كبير آخر إن الجيش طلب من نتنياهو منذ عام 2019 أموالا إضافية لتحسين قدرة إسرائيل على مهاجمة إيران، لكن تم رفضه.

في بيان، قال مكتب نتنياهو إن العكس هو الصحيح، وأن السيد نتنياهو هو من دفع لمزيد من الموارد والطاقة لضرب إيران بينما أصر القادة العسكريون على إنفاق معظم ميزانيتهم على قضايا أخرى وأبطأوا الاستعدادات. لضرب إيران. أضاف البيان: "لولا الإجراءات السياسية والتشغيلية والمتعلقة بالميزانية التي قادها رئيس الوزراء نتنياهو على مدى العقد الماضي، لكانت إيران تمتلك ترسانة أسلحة نووية منذ فترة طويلة".

وسواء قام نتنياهو بتقييد التمويل أم لا، فقد قال الخبراء إن الأموال قيد المناقشة لن تغير بشكل كبير قدرة الجيش على مهاجمة إيران.

قال شافير: "يمكنك دائمًا تحسين - شراء المزيد من طائرات التزود بالوقود، وأحدثها، وكميات أكبر من الوقود". لكنه قال إنه حتى مع هذه التحسينات والقوة الجوية المتفوقة، فإن الضربات الجوية الإسرائيلية لن تنهي برنامج إيران النووي.

ومع ذلك، فمن المرجح أن يشعلوا النار في المنطقة.