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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا في 6 كانون الثاني/يناير، في الذكرى الأولى لهجوم أنصاره على مقر الكابيتول.

في بيان قال الملياردير الجمهوري إنه سيتطرّق إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 من مارالاغو بفلوريدا، مكررًا - دون أي أساس - أنها سُرقت منه.

وانتقد الرئيس السابق اللجنة البرلمانية المكلّفة التحقيق في هذا الهجوم الذي صدم الولايات المتحدة والعالم، باتهامها بـ "التحيّز التام".

وقال إنّه بدلاً من ذلك، عليها التحقيق في "الانتخابات الرئاسية المزوّرة لعام 2020" على حدّ قوله.

وقال ترامب "سأعقد مؤتمرًا صحافيًا في 6 كانون الثاني/يناير في مارالاغو لمناقشة كل هذه النقاط وغيرها".

وأضاف "في الأثناء تذكّروا أنّ التمرّد وقع في 3 تشرين الثاني/نوفمبر" يوم الانتخابات الرئاسية.