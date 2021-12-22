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ريكيافيك: وقع زلزالان كبيران في محيط بركان أعلنت السلطات توقّف ثورانه، بالقرب من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك التي شعرت بالهزتين.

وأعلن معهد الأرصاد الجوية الأيسلندي أنّ هزة أرضية أولى بقوة 4,1 درجات وقعت عند الساعة 09,13 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش وشعر بها سكان العاصمة. وبعد عشر دقائق سجلت هزة أرضية أقوى بلغت شدتها 4,9 درجات.

وقال المعهد إنّ مركز الزلزال حدد في شمال شرق وديان جيلدينغادالير المنطقة التي شهدت تدفّق حمم بركانية بين 19 آذار/مارس و 18 أيلول/سبتمبر في موقع غير بعيد عن جبل فاغرادالفيال على بعد حوالى ثلاثين كيلومتراً عن ريكيافيك.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

يشهد محيط جبل فاغرادالفيال منذ ظهر الثلاثاء ما يسمى بـ"السرب الزلزالي"، أي عدد كبير من الزلازل الصغيرة التي بلغ عددها نحو 1400 صدمة صغيرة، حسب المعهد نفسه.

وبعد ثلاثة أشهر على توقف الحمم البركانية، أعلن المعهد الآيسلندي رسميًّا انتهاء ثوران غيلدادالير قبل أيام.

وقال علماء براكين إن النشاط الزلزالي ينذر بثوران بركاني لكن لا يعني بالضرورة أنه سيحدث.