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إيلاف من بيروت: يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تملك أجندة واضحة لكيفية منع النظام الإيراني من امتلاك أسلحة نووية. مر ما يقرب من عام وسبع جولات من المفاوضات، لكن لم يتمخض عن هذه المحادثات شيء سوى أن حكام إيران يواصلون تطوير برنامجهم النووي، بدعم من روسيا.

يلعب النظام الإيراني مع إدارة بايدن، على الأرجح يماطل المفاوضات ويسرع تخصيب اليورانيوم إلى درجة صنع الأسلحة، لكسب الوقت ليصبح دولة نووية. في الواقع، لدى النظام الإيراني الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة. معهد العلوم والأمن الدولي أصدر تقريراً في 19 نوفمبر 2021 جاء فيه: "تمتلك إيران ما يكفي من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب (UF6) بنسبة تخصيب بين 20 و 60 في المئة لصنع الأسلحة، ويمكنها إنتاج مقدار 25 كغم لسلاح نووي واحد في أقل من ثلاثة أسابيع، من دون استخدام أي من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 في المئة كمادة وسيطة. أدى نمو مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 و 60 في المئة إلى تقليص الجداول الزمنية بشكل خطير".

إضافة إلى ذلك، وبعد يوم من التوصل إلى اتفاق لتمديد آلية المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال إعادة تركيب كاميرات المراقبة، أعلن النظام الإيراني في 15 ديسمبر الجاري أنه لن يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية برؤية الصور من كاميرات المراقبة.

وتيرة سريعة

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله "بعبارة أخرى، لن يكون للوكالة أي وصول إلى المعلومات قبل رفع العقوبات".

يعمل النظام الإيراني حاليًا على تطوير برنامجه النووي بوتيرة سريعة، حيث يقوم بتدوير أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم على مستوى عالٍ، كل ذلك بينما لا يملك المجتمع الدولي إمكانية مراقبة أنشطة النظام النووية للتحقق من بُعد الحكومة الإيرانية عن الحصول على الطاقة النووية.

وبينما يدعي القادة الإيرانيون أن البرنامج النووي للبلاد مصمم للأغراض المدنية، على سبيل المثال تطوير الوقود لمفاعلات الأبحاث، فإن إنتاج معدن اليورانيوم المخصب يعد خطوة حاسمة نحو بناء أسلحة نووية.

أقر بيان مشترك صادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بأن النظام الإيراني "ليس لديه حاجة مدنية ذات مصداقية للبحث والتطوير في معادن اليورانيوم، وهي خطوة أساسية في تطوير سلاح نووي". علاوة على ذلك، امتلأ الملف النووي للنظام الإيراني بالمواقع والأنشطة النووية السرية - وهو مؤشر آخر على أن الجمهورية الإسلامية تنوي أن تصبح دولة تمتلك أسلحة نووية.

بايدن صامت

في الوقت نفسه، إدارة بايدن صامتة تمامًا حيث يتجاهل النظام الإيراني أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع نووية سرية غير معلن عنها في إيران. حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي مؤخرًا من "أن عدم إحراز تقدم في توضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بصحة واكتمال إعلانات الضمانات الإيرانية يؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على توفير ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي. ولأغراض الموضوعية، يجب أن أقول إن الحكومة الإيرانية لديها كرروا رغبته في المشاركة والتعاون وتقديم إجابات، لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى الآن. لذلك آمل أن يتغير هذا، لكن بينما نتحدث، لم نحقق أي تقدم ملموس".

ما فعلته إدارة بايدن حتى الآن هو استرضاء النظام الذي هتف مرارًا "الموت لأميركا" و "الموت لاسرائيل". فإيران - وهي واحدة من أربع دول راعية للإرهاب، وفقًا لوزارة الخارجية الأميركية، ومنتهك رئيسي لحقوق الإنسان - ملتزمة أيضًا باقتلاع إسرائيل والاستيلاء على كل نفط الشرق الأوسط، من سوريا إلى السعودية ودول الخليج.

رفعت إدارة بايدن حتى الآن سلسلة من العقوبات المفروضة على النظام الإيراني. في 2 يوليو الماضي، تم رفع العقوبات المفروضة على ثلاثة إيرانيين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382. وتم معاقبة هؤلاء الأفراد من قبل الإدارة الأميركية السابقة لتورطهم في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. علاوة على ذلك، في 10 يونيو، رفعت إدارة بايدن العقوبات المفروضة على ثلاثة مسؤولين حكوميين إيرانيين سابقين وشركتين إيرانيتين متورطتين في صناعة النفط في البلاد.

لذلك، لنجلس ونراقب النظام الإرهابي المفترس لإيران، الذي بدأ بالفعل في السيطرة على الشرق الأوسط