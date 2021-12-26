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إيلاف من لندن: أعلنت الشرطة البريطانية إن الرجل الذي اعتقل يوم عيد الميلاد وكان مسلحًا بقوس ونشاب بعد اقتحام أراضي قلعة وندسور في مقاطعة بيركشاير، تم اعتقاله بموجب قانون الصحة العقلية.

وألقي القبض على الشاب البالغ من العمر 19 عامًا من ساوثهامبتون للاشتباه في خرقه أو التعدي على موقع محمي وحيازة سلاح هجومي في حوالي الساعة 8:30 صباح أمس السبت، بعد إنذار أمني في القلعة حيث تقيم الملكة اليزابيث الثانية منذ جائحة كورونا.

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان: "تم احتجاز الرجل وخضع لتقييم الصحة العقلية - ومنذ ذلك الحين تم تقسيمه بموجب قانون الصحة العقلية ولا يزال في رعاية المهنيين الطبيين.

وتحتفل الملكة بعيد الميلاد وراس السنة الجديدة في قلعة وندسور هذا العام بعد إلغاء خططها التقليدية للذهاب إلى ساندرينغهام في اسكوتلندا.

وكانت قالت ريبيكا ميرز، مديرة شرطة وادي التايمز: "تم القبض على الرجل للاشتباه في خرقه لموقع محمي أو التعدي عليه وحيازة سلاح هجومي. لا يزال رهن الاعتقال في هذا الوقت". وعلم لاحقا أن السلاح لم يكن سلاحا ناريا.

وأضافت: "يمكننا أن نؤكد أن العمليات الأمنية بدأت في غضون لحظات من دخول الرجل إلى الأرض ولم يدخل أي مبنى". وتابعت "تم إبلاغ أفراد العائلة المالكة بالحادث".

وقالت ميرز إنه "تم ابلاغ افراد من العائلة الملكية بالحادث"، وتابعت: "لا نعتقد ان هناك خطراً أكبر على الجمهور". واضاف "يمكننا ان نؤكد ان الاجراءات الامنية بدأت في غضون لحظات من دخول الرجل الارض وعدم دخوله اية ابنية".