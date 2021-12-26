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سالفادور دي باهيا (البرازيل): قضى رجل في الفيضانات التي تضرب ولاية باهيا البرازيلية (شمال شرق)، ليرتفع عدد الضحايا في المنطقة حيث غمرت المياه 37 بلدية منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18، كما أعلنت السلطات الاحد.

وأكد رجال إنقاذ في باهيا مقتل رجل يبلغ 60 عاما غرق في نهر في بلدية أوريلينو ليال، وفقا لموقع "جيه وان" الإخباري.

وتفاقم الوضع المتأزم بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة خلال الساعات الماضية.

وغمرت المياه 37 بلدية، على ما قال حاكم ولاية باهيا روي كوستا الذي جال فوق المناطق المتضررة.

وفي اليوم السابق، أبلغت السلطات المحلية عن تضرر 19 بلدية جراء الفيضانات.

والأحد، جرت عملية مشتركة أطلقتها السبت حكومة ولاية باهيا والحكومة الفدرالية بمشاركة أفراد ومروحيات ومعدات لإغاثة آلاف السكان المحاصرين بسبب الفيضانات، بالتعاون مع ولايات أخرى مثل ميناس جيرايس وإسبيريتو سانتو وساو باولو.

والجمعة، قالت الحماية المدنية إن أكثر من 11 ألف شخص تم إجلاؤهم وحصل 4200 آخرون على رعاية مباشرة من الحكومة بعد اضطرارهم الى مغادرة منازلهم.