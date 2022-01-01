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إيلاف من دبي: ثمة كويكب أكبر من ساعة "بيغ بن" يقترب من مسار الأرض، وقد سمته وكالة ناسا الأميركية 2013 YD48، ووصفته بأنه "يحتمل أن يكون خطيرا".

من المقرر أن يمر الكويكب في حدود 3.48 مليون ميل من الأرض في 11 يناير - وهي مسافة قريبة نسبيًا من الناحية الفلكية. يبلغ عرض الكويكب نحوالي 104 أمتار، ما يجعله أكبر قليلًا من ساعة "بيغ بن".

والمعروف أن ناسا تحدد أي شيء يمر ضمن 120 مليون ميل من الأرض كجسم قريب من الأرض. وترصد الوكالة الكويكب 2013 YD48 على لوحة تحكم Asteroid Watch، فيما يتتبع الخبراء آلاف الأجسام القريبة من الأرض للتحقق مما إذا كانت قريبة جدًا من الأرض.

في الوقت نفسه، هناك ثلاثة كويكبات أصغر ستمر بالقرب من الأرض في الأسابيع المقبلة. فمن المتوقع أن يمر الكويكب 2021 YK الذي يبلغ عرضه 12 مترًا ضمن 118000 ميل من الأرض الأحد. كما سيمر الكويكب 2014 YE15، الذي يبلغ عرضه 7 أمتار، في 6 يناير، على مسافة 4.6 مليون ميل من الأرض. وسيمر الكويكب الثالث 2020 AP1، ويبلغ عرضه 4 أمتار فقط، في 7 يناير، على مسافة 1.08 مليون ميل.

لكن، في 18 يناير، مقرر أن يمر كويكب ضخم آخر بجوار كوكبنا، ما يذكر بتنبؤ لنوستراداموس بحدوث ضربة. ومن المتوقع أن يمر على مسافة 0.013 وحدة فلكية، وفقًا لمركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "ذا صن".