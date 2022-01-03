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إيلاف من لندن: حذر رئيس الوزراء البريطاني من أنه سيكون من "الحماقة المطلقة" القول بأن الوباء قد انتهى - لكنه قال إن أوميكرون "أكثر اعتدالًا بشكل واضح" من الأنواع الأخرى.

على الرغم من الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، قال بوريس جونسون إن المملكة المتحدة في وضع أفضل من معظم البلدان الأخرى بسبب "مستوى التطعيم المرتفع للغاية".

ومع ذلك، قال إنه على الرغم من أن أوميكرون "أكثر اعتدالًا بشكل واضح" من المتغيرات الأخرى، فإن هيئة الخدمات الوطنية الصحية NHS تتعرض لضغوط بسبب قابلية انتقالها العالية، ويجب على الجمهور بذل كل ما في وسعهم للمساعدة في تخفيف هذا الضغط باتباع تدابير الخطة ب.

وقال جونسون، متحدثًا في أحد مراكز التطعيم في بلدة أيليسبري في وسط إنكلترا: "وجهة نظري هي أن جميع الأدلة [تظهر] أوميكرون أكثر اعتدالًا بكثير، وأخف بكثير من المتغيرات السابقة".

ضغوط صحية

أضاف رئيس الوزراء: "لقد حصلنا على دعم أكبر بكثير، لذا فإن وضعنا أفضل بكثير، لكنني أعتقد أن هذا ما سأقوله للجميع: النظر إلى الضغوط على هيئة الخدمات الوطنية الصحية NHS في الأسبوعين المقبلين وربما لفترة أطول، بالنظر إلى أعداد الأشخاص الذين يذهبون إلى المستشفى، سيكون من الحماقة المطلقة أن نقول إن هذا الوبأ انتهى، علينا أن نظل حذرين، يجب أن نلتزم بالخطة ب ، يجب أن نتعزز."

وأضاف رئيس الوزراء أن عددًا أقل من الأشخاص يتم قبولهم في وحدة العناية المركزة (وحدات العناية المركزة) باستخدام أوميكرون مقارنةً بالمتغيرات السابقة، لكن معظم أولئك الموجودين في المستشفى مصابين بفيروس كورونا لم يتلقوا حقنة معززة.

وتمسك جونسون، بنفس الخط الذي اتبعه وزراؤه منذ بدء العام الجديد، قائلاً إنهم سيبقون جميع القيود قيد المراجعة "لكن مزيج الأشياء التي نقوم بها في الوقت الحالي، على ما أعتقد ، هو الصحيح".

