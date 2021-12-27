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إيلاف من لندن: تسلم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، تقريرا بأحدث بيانات كورونا، حيث يفكر فيما إذا كان سيفرض قيودًا جديدة في إنكلترا، وكانت كل من اسكوتلندا وويلز وإيرلندة الشمالية اتخذت تدابيرها الخاصة.

وحث بوريس جونسون في الأيام الأخيرة على تقل اللقاحات المعززة، حيث يؤدي متغير أوميكرون Omicron القابل للانتقال من الفيروس إلى زيادة أعداد العدوى، مما أثار مخاوف من أن تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS صعوبات في أداء مهامها.

لقاحا

قال تقرير إنه يتوفر الآن أكثر من 1.5 مليون موعد للتطعيم ضد كورونا COVID-19 بين اليوم الإثنين و3 يناير.

وتلقى أكثر من 60٪ من البالغين في المملكة المتحدة الآن التعزيز، لكن الطبيب الأعلى في هيئة الخدمات الصحية NHS أصدر تعليمات جديدة يطلب فيها من هؤلاء الذين لم يحصلوا بعد على جرعة معززة التقدم للحصول على جرعتهم الثالثة.

وقال البروفيسور ستيفن بويس: "الدليل واضح على أن جرعتين من اللقاح ليست كافية، ومع تفشي متغير أوميكرون، لا يوجد وقت لتأخير الحصول على المعزز".

وقال تقرير إنه من المتوقع أن يتم إطلاع رئيس الوزراء من قبل كبير المسؤولين الطبيين في إنكلترا البروفيسور كريس ويتي وكبير المستشارين العلميين السير باتريك فالانس، يوم الإثنين، بعد تطبيق قيود جديدة في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز اعتبارا من يوم الأحد.

نتائج البيانات

قالت قناة "سكاي نيوز" عماذا يمكن أن يقرر رئيس الوزراء جونسون، مشيرة إلى إنه إذا كانت البيانات إيجابية، يمكن أن يلتزم جونسون بإجراءات اللمس الحالية الأخف وزناً بموجب الخطة ب، ربما مع بعض الكلمات الإرشادية الإضافية.

وإذا أظهرت الأرقام أن الإصابات المتزايدة بدأت في ممارسة ضغوط لا يمكن السيطرة عليها على هيئة الخدمات الصحية NHS، فقد يرى أنه من الضروري التدخل مع قيود أكثر صرامة.

ووفقًا لتقرير في صحيفة "تايمز"، سيسمح بحفلات الزفاف والجنازات بغض النظر عن أي قيود أوسع.

يذكر أنه في أحدث البيانات عن حالات كورونا، فإنه كان تم يوم الجمعة الماضي، الإبلاغ عن 122186 حالة إصابة في المملكة المتحدة، وهو أعلى عدد من الاختبارات الإيجابية التي تم تسجيلها في يوم واحد.

وقالت وكالة الصحة والأمن في المملكة المتحدة (UKHSA) إنه تم اكتشاف 23719 حالة من حالات أوميكرون في ما بينها، مما رفع العدد الإجمالي لحالات المتغير الجديد إلى 114،625 حتى عشية عيد الميلاد.

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