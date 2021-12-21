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إيلاف من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن أنّه لن يتم فرض قيود جديدة بشأن فيروس كورونا في إنكلترا قبل عيد الميلاد.

لكن بوريس جونسون قال "لا يمكننا استبعاد أي إجراءات أخرى بعد عيد الميلاد"، مشيرًا إلى أنّ متغيّر أوميكرون Omicron ينتشر بسرعة لم نشهدها من قبل.

وأضاف أنّ "الحكومة ستواصل مراقبة البيانات عن كثب ولن تتردّد في التصرّف بعد عيد الميلاد إذا لزم الأمر". وفي وقت سابق، أعلنت اسكتلندا عن إجراءات جديدة صارمة تبدأ من ثاني يوم غداة عيد الميلاد.

وسيكون للأحداث الكبيرة قيود على عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحضور، وتم إلغاء احتفالات هوغماني Hogmanay في إدنبرة، وهي احتفالات تتزامن عادة مع نهاية وبدء سنة جديدة.

في مقطع فيديو نُشر يوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء البريطاني: "في ضوء استمرار عدم اليقين بشأن العديد من الأشياء – تفشي أوميكرون Omicron، وعدم اليقين بشأن معدّل الاستشفاء أو تأثير طرح اللقاح أو المعززات، لا نعتقد اليوم أن هناك أدلة كافية لتبرير أي إجراءات أكثر صرامة قبل عيد الميلاد".

مراقبة أوميكرون

وأضاف "نواصل مراقبة أوميكرون عن كثب إذا تدهور الوضع فسنكون مستعدين لاتخاذ إجراء إذا لزم الأمر."

وفي الفيديو الذي نشره مقر 10 داونينغ ستريت، قال رئيس الوزراء "يمكن للناس المضي قدمًا في خططهم الخاصة بعيد الميلاد" لكنه حث على توخّي الحذر ويقترح على الناس إجراء اختبار قبل مقابلة الأقارب المسنين.

وقال جونسون: "ما يمكنني قوله الليلة هو أنه من الطبيعي أنه لا يمكننا استبعاد أي تدابير أخرى بعد عيد الميلاد، وسنراقب البيانات باستمرار - سنفعل كل ما يلزم لحماية الصحة العامة".

وتم الإبلاغ عن 90629 حالة إصابة جديدة بكورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة يوم الثلاثاء - بانخفاض طفيف عن أعلى المستويات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

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