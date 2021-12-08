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إيلاف من لندن: أعلنت المتحدثة باسم رئيس الوزراء لشؤون قمة المناخ COP26 استقالتها من منصبها بعد ظهور لقطات لها ومسؤولين كبار آخرين في مقر رئاسة الحكومة وهم يمزحون بشأن حفلة عيد الميلاد.

وخرجت السيدة ستراتون من منزلها بعد ظهر الأربعاء وأكّدت باكية للصحفيين أنها ستستقيل على الفور. قالت إنها اتخذت القرار لأن الفيديو المسرب أصبح يشتّت الانتباه عن المعركة ضد كورونا.

وقالت ستراتون للصحفيين: "لقد قدّم الشعب البريطاني تضحيات جسيمة في المعركة ضد كوفيد -19. أخشى الآن أنّ تعليقاتي أصبحت تشتت الانتباه عن تلك المعركة.

وأضافت: "يبدو أن ملاحظاتي تلقي الضوء على القواعد والقواعد التي كان الناس يفعلون كل شيء للامتثال لها. لم يكن ذلك في نيتي أبدًا. سأندم على هذه الملاحظات لبقية أيامي وأقدّم اعتذاري العميق لكم جميعًا عنها".

وأضافت السيدة ستراتون: "إلى جميع من فقدوا أحباء، وتحمّلوا وحدة لا تطاق وكافحوا مع أعمالكم، أنا آسفة حقًا ، وأقدم استقالتي بعد ظهر هذا اليوم لرئيس الوزراء".

ثقة جونسون

وتأتي استقالة ستراتون بعد ساعات قليلة من تأكيد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أنّ جونسون لا يزال لديه "ثقة كاملة" بها.

كما أنها تأتي بعد أن اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بعد ظهور لقطات فيديو لكبار المسؤولين في مقر رئاسة الحكومة وهم يمزحون ويضحكون بشأن حفلة عيد الميلاد في داونينغ ستريت العام الماضي.

وفي مواجهة مع النواب في مجلس العموم، خلال جلسة سؤال رئيس الوزراء الأسبوعية المعتادة (PMQs)، كل يوم أربعاء، قال جونسون إنه كان "تم طمأنته مرارًا وتكرارًا" بعدم عقد مثل هذا التجمع في مقر رئاسة الحكومة لإقامة مثل هذا الحفل.

نبذة مهنية

يذكر أنّ ستراتون (41 عامًا) كاتبة وصحافية سابقة عملت سكرتيرة صحفية في داونينغ ستريت في عهد بوريس جونسون من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى نيسان/أبريل 2021، حيث تم تعيينها متحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون المناخ.

وكانت ستراتون عملت في صحيفة الغارديان كمراسلة سياسية حتى انضمامها إلى بي بي سي في عام 2012، حيث أصبحت محررة سياسية في Newsnight لقناة بي بي سي الثانية، من 2012 إلى 2016. وعملت في قناة ITV كمحرر للأخبار الداخلية من 2016 إلى 2018.

وبعد أن تركت الصحافة، أصبحت ستراتون مستشارًا سياسيًا لحزب المحافظين، وكانت مديرة الاتصالات الاستراتيجية لوزير الخزانة ريشي سوناك حتى تشرين الأول/أكتوبر 2020 عندما أصبحت السكرتيرة الصحفية لـ 10 داونينغ ستريت. وفي نيسان/أبريل 2021 ، تم تعيينها كمتحدثة باسم رئيس قمة المناخ COP26 ألوك شارما.

يشار إلى أن ستراتون هي مؤلفة رواية "محجبات" التي تستكشف ثقافة الشباب في الشرق الأوسط وتناقضات الحياة العصرية للشباب في المجتمعات الإسلامية، واستندت في كتابتها على تجارب زياراتها للمنطقة عام 2005.