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إيلاف من لندن: لم تستبعد مصادر حكومية بريطانية أن يفرض رئيس الوزراء بوريس جونسون قيودا جديدة في إنكلترا والانتقال إلى الخطة ب من استراتيجية الحكومة للتعامل مع كورونا هذا الشتاء.

وقالت المصادر إنه بعد اكتشاف متغير أوميكرون Omicron، الذي يخشى داونينغ ستريت أنه أكثر قابلية للانتقال من متغير دلتا، يفكر رئيس الوزراء في اتخاذ تدابير أكثر صرامة لإبطاء انتشار الحالات.



وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن جونسون ينوي الانتقال إلى الخطة ب في وقت مبكر من هذا الأسبوع، مع تقديم جوازات سفر لقاح كورونا والعودة لطلب ملايين الأشخاص إلى العمل من المنزل.



وقالت التقارير إن رئيس الوزراء ووزراء حكومته تلقوا تقييماً متشائماً من كبير المسؤولين الطبيين في إنكلترا، البروفيسور كريس ويتي، وكبير المستشارين العلميين، السير باتريك فالانس، بشأن الوضع الحالي لفيروس كورونا يوم الثلاثاء.

وقالت المصادر لشبكة (سكاي نيوز) إن جونسون يشعر بالقلق من أنه إذا لم يتصرف الآن، فقد يندم على عدم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في غضون شهر.

اتهامات



ومع ذلك، واجه رئيس الوزراء اتهامًا بأن تنفيذ الخطة ب كان "تكتيكًا تحويليًا" لأنه يتعامل مع رد فعل غاضب على مزاعم بأن حفلة عيد الميلاد أقيمت في داونينغ ستريت العام الماضي خلال فترة قواعد كورونا COVID الصارمة.



واستجوب السيد جونسون في أسئلة رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس العموم اليوم الأربعاء، سأل النائب المحافظ ويليام راغ عن "التقارير الإعلامية عن اجتماع لمجلس الوزراء ومؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم لبدء خطة كورونا الشتوية B، دون الرجوع إلى البرلمان".

وأضاف أن "تصاريح كورونا لن تزيد من امتصاص اللقاح، لكنها ستخلق مجتمعًا منفصلاً". وسال النائب راغ: "هل يدرك رئيس الوزراء أن قلة قليلة من الناس سيقتنعون بتكتيك التحويل هذا؟؟.

ورداً على ذلك، لم يستبعد جونسون الإعلان الوشيك عن الخطة ب ، لكنه رد فقط: "لن يتم اتخاذ أي قرارات دون استشارة مجلس الوزراء".



ما هي الخطة ب؟



في إطار خطة الحكومة B للتعامل مع ضغوط الشتاء على هيئة الصحة الوطنية العامة NHS، والتي كانت وصفتها بالتفصيل في سبتمبر الماضي، قال الوزراء إن إجراءات الطوارئ للتعامل مع COVID-19 ستشمل تعزيز الرسائل الحكومية، وإمكانية إدخال جوازات سفر لقاح كورونا COVID في بعض الأماكن، إلزامية ارتداء قناع الوجه، والعودة إلى العمل من المنزل التوجيه.

وأعاد السيد جونسون بالفعل تقديم قناع الوجه الإلزامي الذي يرتديه في وسائل النقل العام وفي المتاجر، بالإضافة إلى أماكن أخرى في إنكلترا، منذ اكتشاف متغير أوميكرون Omicron.

كما شدد قيود السفر ووضع جنوب إفريقيا ودول إفريقية على قائمة السفر الحمراء للمملكة المتحدة.



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