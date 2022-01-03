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أثينا: طعن الكاتب واللغوي التركي-الأرمني سيفان نيسانيان الإثنين في قرار الترحيل الصادر في حقه بعد اعتقاله في جزيرة ساموس اليونانية الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

في تصريح لوكالة فرانس برس، قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه من المقرر أن تبت محكمة ساموس الإدارية في هذا الطعن قريبا.

ونيسانيان (66 عاما) مطلوب من تركيا بعد هروبه من السجن ووصوله إلى ساموس عام 2017، وهو مقيم مذاك في الجزيرة اليونانية في بحر إيجه بتصريح إقامة مؤقت.

وقالت السفارة الأرمنية في اليونان على حسابها على فيسبوك في نهاية الأسبوع إنها "على علم بالتطورات المتعلقة بالمفكر الأرمني" وأكدت أنها "تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لحل القضية".

دين سيفان نيسانيان وسجن في تركيا عام 2014 بعد اتهامه في قضية تشييد بناية بشكل غير قانوني يعتقد أن دوافعها سياسية بسبب آرائه.

وسبق أن دين عام 2013 في تركيا بتهمة التجديف على خلفية تدوينة تدافع عن فيلم مناهض للإسلام سخر من النبي محمد وأثار احتجاجات غاضبة في أنحاء العالم.

وشجبت زوجة سيفان نيسانيان اليونانية الأحد عبر توتير اعتقال زوجها في 30 كانون الأول/ديسمبر في ساموس بذريعة انتهاء تصريح إقامته، معربة عن خشيتها من ترحيله إلى تركيا.

وكثيرا ما يرفض القضاء اليوناني تسليم مطلوبين إلى تركيا في حال أعلنوا أنهم ملاحقون بسبب آرائهم.

وأفادت مصادر مطلعة أنه في حال وافق القضاء اليوناني على ترحيله، فإن الوجهة ستكون على الأرجح أرمينيا التي يحمل جنسيتها أيضا.