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اثينا: أعلنت زوجة كاتب تركي أرمني بارز يعيش في اليونان بموجب تصريح إقامة مؤقت منذ فراره من سجن تركي أنّ السلطات اليونانية أوقفت زوجها تمهيداً لترحيله.

وقالت إيرا تزورو في منشور على فيسبوك وتويتر إنّ زوجها سيفان نيسانيان، وهو عالم لغويات ومدوّن يبلغ من العمر 66 عاماً، أوقف في جزيرة ساموس الخميس بعد أن رفضت السلطات اليونانية تجديد تصريح إقامته.

وأضافت أنّ محكمة في ساموس ستقرّر الإثنين ما إذا كان سيرحّل إلى تركيا أو أرمينيا.

ولم تؤكّد الشرطة اليونانية في الحال هذه المعلومات.

وكان نيسانيان أودع السجن في تركيا في 2014 بعدما أدين بتهمة بناء منشآت خلافاً للقانون، وهي قضية يؤكّد أنّها أتت عقاباً له على انتقاداته الصريحة للقيود المفروضة على حرية التعبير في بلده.

وفي 2017 هرب من سجنه الشديد الحراسة وطلب اللجوء في اليونان.

وسبق لهذا الكاتب أن أُدين في تركيا بتهمة التجديف بعدما نشر في مدوّنة في 2012 مقالة دافع فيها عن فيلم مسيء للنبي محمد أثار احتجاجات غاضبة حول العالم.

وعادة ما ترفض المحاكم اليونانية ترحيل أشخاص إلى تركيا إذا ما أكّدوا أنّهم يواجهون في هذا البلد خطر تعرّضهم للاضطهاد بسبب آرائهم.