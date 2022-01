الكاب: عاود الحريق المدمّر الذي اندلع الأحد في برلمان جنوب أفريقيا الاشتعال مجددا بعدما تمّت السيطرة عليه في وقت مبكر الإثنين، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء وكالة فرانس برس.

وعادت أعمدة الدخان الكثيفة تتصاعد من أسطح المبنى الفيكتوري المهيب وظهرت ألسنة اللهب مرة أخرى، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في المكان.

وأفاد المتحدث باسم جهاز الإطفاء جرماين كارليز أن "النيران اشتعلت مجدداً في سقف المبنى الذي يضم الجمعية الوطنية" التي أتى عليها الحريق الأحد.

VIDEO: A massive fire in South Africa's houses of parliament in Cape Town has completely destroyed the National Assembly where parliamentarians sit, as the blaze continued to rage pic.twitter.com/bYlBCufeFS