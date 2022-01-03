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كايب تاون (جنوب أفريقيا): أعلنت فرق الإطفاء صباح الاثنين أنها سيطرت على الحريق المدمر الذي اندلع الأحد في البرلمان الجنوب أفريقي في كايب تاون آتياً على جزء من الجمعية الوطنية.

وأوضح الناطق باسم فرق الأطفاء جيرماين كاريلسي "تمت السيطرة خلال الليل على الحريق وقد خفض عدد العناصر في المكان". لكنه أشار إلى أن النيران لاتزال مندلعة في أقدم جزء من المبنى.

ولا يزال نحو 20 عنصراً في المكان إذ أن النيران لا تزال مندلعة في أقدم جزء من المبنى الذي يضم كنوزاً من بينها حوالى أربعة آلاف قطعة فنية يعود بعضها إلى القرن السابع عشر.

ويبدو أن الحريق لم يطل مكتبة البرلمان التي تضم مجموعة فريدة من الكتب.

ولم يعرف على الفور حجم الأضرار إلّا أن حرم الجمعية الوطنية دمر بالكامل.

ويتألف المبنى الضخم من ثلاثة أجزاء يضم أحدها الجمعية الوطنية والثاني المجلس الوطني للمحافظات الغرفة الثانية في البرلمان، والجزء التاريخي وهو الأقدم حيث كان يجتمع البرلمانيون سابقاً.