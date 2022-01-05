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القدس: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل نحو 12000 إصابة جديدة بكوفيد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو ما يمثل أعلى حصيلة يومية تسجل منذ بداية الوباء قبل ما يقرب من عامين.

سجلت إسرائيل 11978 إصابة جديدة بكوفيد الثلاثاء متجاوزة بذلك العدد القياسي السابق الذي بلغ 11344 إصابة رُصدت في 2 أيلول/سبتمبر 2021.

ويوجد حاليًا نحو 60 ألف مريض بكوفيد في إسرائيل بينهم 125 حالة خطيرة، وفقًا لوزارة الصحة.

تلقى ما يقرب من 4,3 مليون من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9,4 مليون نسمة ثلاث جرعات من لقاح مضاد لكوفيد. وبدأت إسرائيل الإثنين بتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والعاملين في مجال الصحة بجرعة لقاح رابعة.

ارتفاع حالات الإصابة

وتوقّع رئيس الوزراء نفتالي بينيت الثلاثاء استمرار ارتفاع حالات الإصابة وحث المواطنين على التطعيم.

وقال بينيت خلال جولة في مستشفى وسط إسرائيل إن "الموجة الآن تتزايد بالفعل ونتوقع أن يكون هناك عشرات آلاف الحالات المؤكدة في الأيام المقبلة" حيث تستعد المستشفيات المحلية لاستقبال عدد متزايد من المرضى.

وقال إن "النبأ السار هو أننا نلمس مفعول هذه اللقاحات، لذا فإن أي شخص يحصل على تطعيم ويضع الكمامة بشكل صحيح قد لا يصاب بأعراض خطيرة ويتجاوز المرض في غضون أيام قليلة".

بلغ مجموع الحالات المسجلة رسميًا في إسرائيل نحو 1,4 مليون إصابة بينها 8247 حالة وفاة.