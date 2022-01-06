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واشنطن: اتهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الخميس الديموقراطيين بـ"استغلال" سياسي لذكرى الهجوم على مقر الكونغرس عندما أراد انصار لدونالد ترامب منع البرلمانيين من المصادقة على فوز خصمه جو بايدن بالرئاسة الأميركية.

وقال في بيان "من اللافت رؤية بعض الديموقراطيين في واشنطن يحاولون استغلال هذه الذكرى للترويج لأهداف سياسية حزبية كانت موجودة قبل هذا الحدث" واصفا السادس من كانون الثاني/يناير 2021 على أنه "يوم قاتم للكونغرس ولبلادنا".