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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرّراً أن يعقده الخميس في فلوريدا بمناسبة ذكرى اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن.

وقال ترامب في بيان نشر الثلاثاء إنه سيتحدث في 15 كانون الثاني/يناير في تجمع في ولاية أريزونا.

وأضاف أنّه قرّر إلغاء هذا المؤتمر الصحافي "في ضوء الانحياز الكامل وانعدام النزاهة" اللذين برهنت عنهما، على حدّ قوله، كلّ من اللجنة البرلمانية التي تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونغرس، ووسائل الإعلام "المضلِّلة".

وأكّد مجدداً من دون أن يقدم اي دليل، أنّ الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن في نهاية 2020 شابتها عمليات "تزوير"، معتبراً أنها "جريمة القرن" على الرّغم من أنّ المرشّح الجمهوري تقدّم عليه بأكثر من سبعة ملايين صوت.

ولم يوضح ترامب الأسباب التي دفعته لإلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان يفترض أن يعقده في منتجعه الفخم مارالاغو في ولاية فلوريدا (جنوب شرق).

وبذلك، فتح دونالد ترامب الطريق أمام جو بايدن الذي سيتحدث الخميس من الكونغرس بعد سنة تماماً على محاولة الآلاف من أنصار الرئيس الجمهوري السابق منع البرلمانيين فيه من المصادقة على انتخابه.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسمه بايدن الثلاثاء إن الرئيس "سيتحدث عن العمل الذي لا يزال يتعين القيام به لضمان وتعزيز ديموقراطيتنا ومؤسساتنا، لرفض الكراهية والأكاذيب التي رأيناها في السادس من كانون الثاني/يناير من أجل توحيد البلاد".