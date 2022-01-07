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كانت الحروب الأهلية الأميركية تدور حول مسائل خلافية كبيرة، كالاستقلال والعبودية، لكن هذه المرة السبب بسيط: إننا لا نحب بعضنا بعضًا.

إيلاف من بيروت: بالنسبة إلي في معظم حياتي المهنية في إعداد التقارير، الإشارة إلى بعض الخلاف أو ذاك - حول ترشيح قضائي، ربما، أو ضجة حول مركز تسوق مقترح بالقرب من ساحة المعركة – وكأنه "حرب أهلية جديدة" هو استعارة مجازية. لكن، في ذكرى تمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول، نحتفل بتطور الكليشيهات الصحفية: لا يستحضر الأشخاص الجادون الآن "الحرب الأهلية" كاستعارة، بل كسابقة فعلية. هذا ما يقوله جونهاريس، المحرر المؤسس في موقع "بوليتيكو" الأميركي.

بحسبه، أيقظت سنوات ترمب، التي بات من الواضح الآن أنها لم تنته مع رئاسته، صراعًا عميقًا لدرجة أنه، كما في ستينيات القرن التاسع عشر، أصبحت الديمقراطية والنظام الدستوري والاتحاد نفسه في خطر. إنها صفقة كبيرة بالفعل. لكنها لغز أيضًا: إذا كانت هذه نسخة القرن الحادي والعشرين من القرن التاسع عشر، ألا ينبغي أن تكون الحرب أكثر وضوحًا؟

فوضى سنوات ترمب

ذكرى السادس من يناير هو تذكير بأن الفوضى التي سادت سنوات ترمب من ناحية مهمة - وربما في جانب واحد فقط - هي شذوذ تاريخي. فقد شهدت البلاد عدة مرات معارضة وتعطيلًا أكثر عنفًا من أي شيء شهدناه في السنوات الأخيرة. لكن الحلقات السابقة تضمنت أسئلة أيديولوجية وأخلاقية عميقة - يمكن رؤيتها بالعين المجردة بسهولة في الوقت الحاضر وللمؤرخين بعد ذلك - والتي تكمن في لب الموضوع.

برأيه، كانت الحرب الأهلية الحقيقية تدور حول العبودية في البداية، وفي النهاية تم القضاء عليها تمامًا، "وعرف الرأسماليون المعارضون للصفقة الجديدة سبب كرههم للرئيس روزفلت - لقد كان يغير بشكل أساسي ميزان القوى بين القطاعين العام والخاص - وكان روزفلت يعرف أيضًا أنهم متفقون على كرههم له، ووهو يرحب بكراهيتهم". كانت اضطرابات الستينيات تدور حول إنهاء الفصل العنصري ووقف حرب فيتنام.

يقول هاريس: "لم نشهد سوى في السنوات الأخيرة صراعًا سياسيًا يهز الأساس - يعتقد كلا الجانبين أن الطرف الآخر سيحول الولايات المتحدة إلى شيء لا يمكن التعرف عليه – من دون سبب جذري واضح ويمكن تلخيصه بسهولة. ما السؤال الأساسي الذي يعلق في الميزان بين الأشخاص الذين يكرهون ترامب وما يمثله وبين الأشخاص الذين يحبون ترامب ويكرهون من يكرهونه؟ هذا ليس صراع أيديولوجي أكثر من صراع نفسي. على السطح، بالطبع، يعرف الجميع ما تدور حوله فوضى الكابيتول وما تلاها من آثار لاذعة. يعتقد أحد الأطراف بشكل غير معقول أن انتصار الرئيس جو بايدن الرئاسي لعام 2020 هو سرقة، ويخشى الجانب الآخر بشكل معقول من أن أتباع الرئيس السابق دونالد ترمب يخضعون لخداع شديد لدرجة أنهم على استعداد لاختطاف الجهاز القانوني الذي يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة من أجل تسهيل عودته إلى السلطة في عام 2024".

اعتداءات واستفزازات

لكن الصراع العنيف الذي أثارته انتخابات 2020 جاء نتيجة سنوات من الصراع حول كل جانب من جوانب صعود ترمب إلى الرئاسة وأدائه فيها. في ما يقرب من سبع سنوات منذ انطلاق طموحاته الرئاسية في عام 2015، كان هناك فيضان يومي من الاعتداءات والاستفزازات، وسيل مماثل من التفسيرات لما يحدث بالفعل هنا - لماذا أنصاره متظلمون للغاية، ولماذا هم منجذبون إلى هذا الحد لأكثر شخصية مبهرجة على الإطلاق لتولي منصب الرئاسة. فغالبًا ما تعتمد جهود شرح ترمب على نظريات اجتماعية أو اقتصادية معقدة. لقد كان رد فعل عنيف للعولمة والنخب الأنانية. استغل الاستياء من التجارة وتدهور الأجور الحقيقية. لقد كان ممثلًا للأشخاص الذين كرهوا الصعود الثقافي للمرأة والأميركيين من أصل أفريقي وتضاؤل الطبقة العاملة من الذكور البيض، وما إلى ذلك وهلم جرا.

يضيف محرر "بوليتيكو": "كل شيء شبه معقول. كل هذا غير كافٍ لمواجهة ترمب، والحقيقة الواضحة أن معظم أنصاره لا ينجذبون إليه لأي سبب برنامجي بقدر ما ينجذبون إليه بسبب تفجّر أدائه - وخاصة أنه يسيء إلى معارضته. كلما زاد النقد اللاذع كلما قل الإجماع حول أصول الغضب. على العكس من ذلك، هناك شيء أقرب إلى إجماع المؤسسة على أن البحث عن السبب الجذري هو حماقة - ظاهرة ترامب تتحدى التفسير، والتهديد الذي تشكله ديماغوجيته يجعل التكهنات حول أصولها إلهاءً غير ذي صلة".

يسأل: "هل تبدأ عام 2022 بتفاؤل؟ قد تجد العزاء في الحجة القائلة بأنه من الصعب خوض حرب أهلية حقيقية من دون سبب حقيقي. ستنتهي لحظة ترمب في الحياة الوطنية لأنه دائمًا لديه الكثير ليقوله لكن لم يعد لديه أي شيء ذي معنى ليقوله. أو ربما تدفع السنوات الأخيرة نحو التشاؤم المتصاعد. ربما تنبع قذارة السياسة الحديثة من الحقائق القديمة للطبيعة البشرية. يتم التلاعب بالناس بسهولة من خلال نداءات التحيز والبارانويا، وليس أكثر من ذلك عندما أدت التكنولوجيا إلى نمو هائل في صناعة الازدراء التجاري. إن الدولة التي يمكن أن تخوض حربًا أهلية دون أن يعرف أحد حقًا ما يدور حوله الصراع هي دولة تضمر فيها عضلات الحكم بشكل مؤسف".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "بوليتيكو".