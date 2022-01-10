قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: ستكون الملكة إليزابيث الثانية، أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني، بمناسبة مرور 70 عامًا على ولاية العرش، وكشف قصر باكنغهام النقاب عن مجموعة كاملة من الاحتفالات بالمناسبة.

وسيشمل اليوبيل البلاتيني للملكة )95 عاما) عروضاً فنية استعراضية لبعض أكبر الأسماء في العالم، بالإضافة إلى افتتاح الملكة لبعض ممتلكاتها الخاصة للجمهور.

ويعد هذا اليوبيل الأول للملكة بدون زوجها، دوق إدنبرة، الذي توفي في أبريل/نيسان العام الماضي.

مدى مشاركة الملكة



وعلى الرغم من الخطط الموضوعة، فمن غير الواضح إلى أي مدى ستتمكن الملكة بالفعل من المشاركة شخصيا في الاحتفالات، بعد أن أمرها الأطباء بالراحة في الجزء الأخير من العام الماضي.

ويعتقد بأن أفراد العائلة المالكة الآخرين سيتولون الكثير من الواجبات بدلاً من الملكة في المشاركة في الاحتفالات، بمن فيهم ولي العهد الأمير تشارلز وكاميلا دوقة كورنوال.

وعادة ما تقضي الملكة الذكرى السنوية لتتويجها بشكل خاص في المزرعة الملكية في ساندرينغهام في اسكوتلندا، ولكن هذا العام، نظرًا لأهمية المناسبة، سيكون مختلفًا قليلاً.

احتفال الاثنين



وحسب ما أعلنه قصر باكنغهام، تقام الاحتفالات الرئيسية خلال عطلة رسمية من الثاني إلى الخامس من يونيو/حزيران، على أن تبدأ أولى الاحتفالات اليوم الاثنين، بإطلاق مسابقة تهدف إلى تصميم وإعداد حلوى جديدة للمناسبة الاحتفالية.

وسوف تتولى لجنة من الخبراء، من بينهم الكاتبة ومقدمة البرامج ماري بيري، والطاهية الشهيرة والمحكمة في برنامج الطهي "ماسترشيف"، مونيكا غاليتي، تقييم المتأهلين للتصفيات النهائية للمسابقة، على أن تُقدم الوصفة المختارة الفائزة للجمهور، وكطبق حلوى رئيسي خلال مأدبة غداء كبيرة للاحتفال باليوبيل البلاتيني.

ويوافق يوم السادس من فبراير/شباط مرور 70 عاما على اعتلاء الملكة عرش البلاد، لتصبح أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني.

فرصة الصيف

وكما حدث خلال احتفالات اليوبيل الذهبي والماسي لجلوس الملكة على العرش، سيجري اختيار الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران لإقامة احتفالات خلال أيام العطلة الرسمية، حيث يتيح الصيف فرصة أفضل من حيث الطقس الجيد مقارنة بشهر فبراير/شباط.

ولم يعلن القصر حتى الآن عن الاحتفالات التي ستحضرها الملكة بنفسها، والتي كان قد نصحها فريقها الطبي بالراحة عدة أسابيع بعد أن قضت ليلة في المستشفى في أكتوبر/تشرين الأول.

وتتضمن الاحتفالات فتح قصر "ساندرينغهام" وقلعة "بالمورال" للزائرين للاستمتاع بالاحتفالات طوال العطلة الرسمية في شهر يونيو/حزيران.

وخلال احتفالات اليوبيل البلاتيني، سوف يخصص طريق في وسط العاصمة لندن يطلق عليه "نهر الأمل"، يضم 200 علم حريري مزين بصور رسمها أطفال المدارس عن آمالهم.

وفي إطار مبادرة "المظلة الخضراء للملكة" زُرعت بالفعل نحو 60 ألف شجرة للاحتفال هذا العام، فضلا عن تشجيع المواطنين على "زرع شجرة بمناسبة اليوبيل".



أبرز الأنشطة؟



- في 10 يناير/كانون الثاني تبدأ مسابقة إعداد حلوى اليوبيل البلاتيني، وجميع الأفراد في المجتمع مدعوون لابتكار طبق مخصوص للاحتفال بفترة حكم الملكة.

- من 12 إلى 15 مايو/أيار، سوف يشارك ما يزيد على 500 حصان و 1000 فنان في عرض مدته 90 دقيقة في قلعة وندسور، يتضمن العرض رحلة عبر التاريخ تتناول الفترة من حكم الملكة إليزابيث الأولى وحتى يومنا هذا.

عروض عسكرية



- اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع الموافق الخميس 2 يونيو/حزيران سيشهد إقامة عروض عسكرية تقليدية تعرف باسم "Trooping the Color" كانت قد توقفت بسبب تفشي جائحة كورونا، ويشارك في العروض ما يزيد على 1400 جندي و200 حصان و400 موسيقي، وسوف تطرح التذاكر للجمهور اعتبارا من الأسبوع المقبل.

- ويتضمن نفس اليوم إضاءة منارات ما يزيد على 1500 موقع في جميع أنحاء المملكة المتحدة وجزر القنال الإنكليزي وجزيرة آيل أوف مان وأراضي المملكة المتحدة فيما وراء البحار بمناسبة اليوبيل البلاتيني، ولأول مرة سوف تضاء منارات في عواصم دول الكومنولث أيضا.

- يوم الجمعة 3 يونيو/حزيران، اليوم الثاني من العطلة الرسمية، ستقام صلوات الشكر في كاتدرائية سانت بول.

- يوم السبت 4 يونيو/حزيران، سيُقام حفل بلاتيني في قصر باكنغهام، وسوف تتاح للجمهور فرصة تقديم طلب من أجل حضور حفل موسيقي، ولم يُعلن بعد عن أسماء الفنانين المشاركين، بيد أنه كُشف عن أن الحفل سيضم بعضا من أبرز نجوم العالم للاحتفال بفترة حكم الملكة التي دامت سبعة عقود، وسوف تطرح التذاكر لسكان المملكة المتحدة للحجز في فبراير/شباط.

مأدبة غداء



- يوم الأحد 5 يونيو/حزيران، سيجري دعوة أشخاص من جميع أنحاء البلاد للجلوس معا والمشاركة في مأدبة غداء كبيرة بمناسبة اليوبيل البلاتيني، فضلا عن إقامة حفلات في الشوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، كما تشمل احتفالات ذلك اليوم عروضا تضم 5000 شخص من المملكة المتحدة ودول الكومنولث في شتى أرجاء منطقة قصر باكنغهام، الذي سيجري تجهيزه بـ "بالزينة الاحتفالية، وفنون الشوارع، ومسرح، وموسيقى، وسيرك، وأزياء، فضلا عن أحدث التقنيات المرئية".

- أما أطفال المدارس الابتدائية والثانوية فهم مدعوون لرسم صور عن آمالهم وتطلعاتهم لكوكب الأرض خلال السبعين عاما المقبلة، وسوف يجري اختيار مجموعة من هذه الرسوم مع أعلام من الحرير، سوف يحملها تلاميذ المدارس الثانوية أثناء العرض.

- وفي شهر يوليو/تموز، ستُقام ثلاثة عروض في قصر باكنغهام وقلعة وندسور وقصر هوليرود هاوس، بمناسبة جلوس الملكة على العرش، والتتويج واحتفالات اليوبيل، تضم هذه العروض صورا شخصية بالإضافة إلى المجوهرات والأزياء التي ارتدتها الملكة في كل مناسبة.

