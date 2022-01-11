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بودابست: تنظّم المجر انتخابات تشريعية في الثالث من نيسان/أبريل يتوقع أن يواجه فيها رئيس الوزراء فيكتور أوربان منافسة شديدة للمرة الأولى منذ توليه السلطة عام 2010.

وأعلن الرئيس المجري يانشو أدير موعد الانتخابات في بيان نشره الثلاثاء على موقعه الالكتروني.

ويواجه أوربان المرشح لولاية رابعة متتالية للمرة الأولى معارضة موحدة الصفوف.

وتبقى شعبيته مرتفعة في هذا البلد الواقع في أوروبا الوسطى والبالغ عدد سكانه 9,8 ملايين نسمة.

ويشدد أنصاره على استقرار الوضع في البلاد والدفاع عن المصالح الوطنية مثل الهوية المسيحية للبلاد.

في المقابل يندد معارضوه بنهجه الصارم على صعيد الهجرة منذ أزمة العام 2015 ومواقفه "غير الليبرالية" من مسائل عدة مثل استقلال القضاء وحرية الصحافة وحقوق المثليين والمتحولين جنسياً.

ومع شركائه في بولندا، فرض هذا الرجل البالغ 58 عاماً نفسه معارضاً شرساً لسياسات الاتحاد الأوروبي.

وفي الانتخابات الأخيرة في العام 2018 فاز حزبه مع الحزب المسيحي الديموقراطي بنسبة 48 بالمئة من الأصوات حاصدين 133 مقعداً من أصل 199 في البرلمان.

إلّا أنّ المعارضة شكلت جبهة واحدة هذه المرة لتطرح مرشحاً واحداً لمنصب رئيس الوزراء وفي الدوائر الانتخابية الـ106. وهذه المرة الأولى منذ العام 2006 التي لا تكون فيها نتائج الانتخابات واضحة.