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أتلانتا (الولايات المتحدة): قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيدعم إذا اقتضى الأمر تغييراً في قواعد مجلس الشيوخ "لمنع أقليّة من أعضاء المجلس من تعطيل" إصلاح واسع لحقّ الأقليات في التصويت.

وقال بايدن في أتلانتا بولاية جورجيا "لن أصمت بعد الآن" حيال تعطيل المعارضة الجمهورية لمشروعي قانون أساسيين، متحدّثاً عن "منعطف في التاريخ الأميركي" ومؤكّداً أنّ "التاريخ سيحكم على كلّ فرد من أعضاء مجلس الشيوخ".