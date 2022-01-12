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إيلاف من لندن: جدّدت الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية المنعقدة في الرياض بدورتها الثامنة والأربعين للإعلامي العراقي الدكتور فريد أيار رئاسة أمانتها العامة.

فقد قررت الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية التي تعقد مؤتمرها العام الـ 48 بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بالإجماع تجديد انتخاب الدكتور فريد أيار أميناً عاماً للأتحاد لفترة 5 سنوات مقبلة.

ويأتي القرار وفقاً للمادة الحادية عشرة (فقرة -7) من النظام الداخلي التي تنص على انتخاب الأمين العام لمدة خمس سنوات بالغالبية المطلقة ويكون متفرّغاً.

وجاء في الأسباب الموجبة للتجديد التي اطلعت عليها "إيلاف" انه "نظراً للظروف الحالية التي تمر بها الدول العربية من تغييرات على مستويات عديدة مما يفرض وجود خبرة عند شاغل منصب الأمين العام للاتحاد ولضمان الاستمرارية في عمل الاتحاد ولا سيما مع المنظمات الإقليمية والدولية تم اتخاذ هذا القرار".

وسجلت الجمعية العمومية تقديرها للجهود التي بذلها الأمين العام طوال فترة عمله وتأمل أن يواصل ذلك وبذات الزخم خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أنّ اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) (FANA) Federation of Arab News Agencies هو اتحاد وكالات الانباء العربية وكالات الأنباء الوطنية لـ 19 بلداً عربياً هدفه توثيق الصلات المهنية بين تلك الوكالات وتأمين أوسع المجالات لتوزيع الأنباء داخل البلاد العربية وإيصال الأخبار العربية إلى الخارج.

ويسعى الاتحاد إلى رفع مستوى الوكالات الأعضاء بتقديم المشورة وتشجيع تبادل الخبرات، وعقد الاجتماعات الدورية لمدراء الوكالات بالإضافة للاجتماعات المتخصصة ويعمل على تطوير التعاون الإعلامي والفني بين الوكالات الأعضاء فيه ووكالات الأنباء الوطنية في أنحاء العالم.



تأسيـس الاتحاد

وجرت محاولات لتأسيس الاتحاد عام 1964 وعقد مؤتمره الأول عام 1965 في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية إلّا أنّ الفكرة بقيت دون أية خطوات فعلية للتنفيذ حتى كانون الثاني/ يناير عام 1974 عندما دعت جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع في مقرها بالقاهرة لمديري الوكالات العربية لإعادة بحث إنشاء الاتحاد. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد المؤتمر الثاني في بغداد في نيسان (أبريل) عام 1974 وفيه اتخذت القرارات لبدء العمل الفعلي ثم في نفس العام في تشرين الثاني (نوفمبر) 1974 عقد في بيروت المؤتمر الثالث وفيه انتخبت أول هيئة أمانة عامة وأمين عام للاتحاد وبدأ العمل في المقر ببيروت في بداية عام 1975.



إدارة الإتحاد

للاتحاد هيئة عليا تدعى الجمعية العمومية وتعقد اجتماعاتها مرة في كل عام (في شهر تشرين الثاني – نوفمبر عادة) بحضور المديرين العامين للوكالات الأعضاء.

أما هيئة الأمانة العامة فتجتمع مرتين في العام لبحث نشاطات الاتحاد وتتكون من سبعة أعضاء ينتخبون في اجتماع الجمعية العمومية لمدة سنتين فيما ينتخب الأمين العام لفترة خمس سنوات ويكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات وكالات الأنباء وصحافتها.

وقد استطاع الاتحاد تحقيق وحدة كلمة الوكالات العربية في القضايا المهنية وساهمت مؤتمراته السنوية والاجتماعات المتخصصة بتطوير التعاون بين تلك الوكالات ومساعدة الوكالات العربية الناشئة من خلال تقديم الدعم المادي والفني والخبرة لها وكذلك تبادل الخبرات والزيارات بين العاملين في الوكالات الأعضاء.