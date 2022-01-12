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موسكو: قالت روسيا الأربعاء إن المحادثات الأمنية بين موسكو وحلف شمال الأطلسي في بروكسل كانت "عميقة" و"صريحة" لكن ما زال هناك الكثير من الخلافات "الجوهرية" بين الجانبين.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو للصحافيين عقب المحادثات في بروكسل، أن المحادثات كشفت "عددا كبيرا من الخلافات بشأن مسائل جوهرية".

وأضاف أن روسيا وحلف شمال الأطلسي ليس لديهما "أجندة إيجابية، لا شيء على الإطلاق" محذّرا من أن استمرار تدهور الوضع قد يؤدي إلى "العواقب الاكثر خطورة على الأمن الأوروبي والتي لا يمكن توقعها".

سحب القوات الروسية

وتحدث غروشكو بعدما رفض أعضاء حلف شمال الاطلسي طلب روسيا المتعلق بنظام أمني جديد في أوروبا في وقت سابق الأربعاء، وطالبوا الرئيس فلاديمير بوتين بسحب القوات المنتشرة قرب أوكرانيا والانضمام إلى محادثات لخفض خطر نشوب صراع مفتوح.

وتأتي هذه المحادثات وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا. وطالبت موسكو بتنازلات واسعة من واشنطن وحلفائها في حلف شمال الأطلسي الذين هددوا بدورهم بفرض عقوبات شديدة في حال أي هجوم.

وقال غروشكو للصحافيين إن مقترحات موسكو قد تحسّن في الواقع الأمن لكل من روسيا وأعضاء الحلف، مشيرا إلى أنه بهدف تهدئة الوضع بشأن أوكرانيا، يجب على حلف الأطلسي التوقف عن إرسال مساعدات عسكرية، بما في ذلك إمدادات أسلحة، إلى كييف.

وسحبت روسيا بعثتها الدبلوماسية الحلف العام الماضي بعد طرد ثمانية من موظفيها على خلفية اتهامات بالتجسس.

ولفت غروشكو إلى أن روسيا قد تعيد فتح الدبلوماسية إذا غير الحلف مساره.

وأضاف "لا أستبعد عودة تواجدنا الدبلوماسي هنا".