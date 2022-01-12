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إيلاف من لندن: سجلت المملكة المتحدة 398 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كوروناJ في اليوم الثاني على التوالي الذي وصل فيه الرقم اليومي إلى أعلى مستوى له في 11 شهرًا.

ورقم الأربعاء هو الأعلى منذ 24 فبراير 2021 ، عندما تم الإبلاغ عن 442 حالة وفاة في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 151،00، على الرغم من أن الأرقام المنفصلة التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني تظهر أن هناك الآن 176000 حالة وفاة مسجلة في المملكة المتحدة حيث تم ذكر كورونا في شهادة الوفاة.

إصابات



وتظهر أحدث البيانات أيضًا أنه تم الإبلاغ عن 129،587 حالة إصابة أخرى بكورونا في آخر 24 ساعة. وتقارن الأرقام مع 379 حالة وفاة و 120821 حالة تم الإبلاغ عنها أمس الثلاثاء.

وفي مثل هذا الوقت من الأسبوع الماضي ، تم تسجيل 334 حالة وفاة و 194747 إصابة. ويوجد حوالي 19735 شخصًا في المستشفى مصابين بـ COVID ، منهم 793 على أجهزة التنفس الصناعي.

وأظهرت أحدث الأرقام ، ليوم السبت ، أن 2049 شخصًا نقلوا إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا.

عدد اللقاحات

وتُظهر لوحة القيادة الحكومية أيضًا 139،584 إضافيًا من الداعم أو الجرعة الثالثة التي تم إجراؤها في المملكة المتحدة ، وبذلك يصل المجموع إلى 35،953،243. كما تم إعطاء 19،276 جرعة أولى أخرى ، ليصبح المجموع 52،011،835.

وتم إعطاء 28790 جرعة ثانية - مما يعني أن 47774248 شخصًا قد تعرضوا الآن للطعن المزدوج.

وفي الوقت نفسه، أظهر أحدث مسح للعدوى تابع لمكتب الإحصاءات الوطنية إصابة 4300700 شخص بفيروس COVID في الأسبوع المنتهي في 6 يناير. وهذا يزيد بمقدار 561،100 عن الأسبوع السابق - بزيادة قدرها 15٪.

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