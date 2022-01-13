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إيلاف من لندن: كشف جهاز الاستخبارات الداخلي البريطاني MI5 أن عميلًا صينيًا سريًا قد تسلل إلى البرلمان للتدخل في سياسات المملكة المتحدة.

وقال تحذير الجهاز الأمني الاستخباري البريطاني أن كريستين تشينغ كوي لي "أقامت روابط" مع أعضاء البرلمان الحاليين والمعجبين والمؤيدين للحزب الشيوعي الصيني.

وأضاف أن لي قدمت تبرعات للسياسيين، بتمويل من رعايا أجانب في الصين وهونغ كونغ. وقال جهاز MI5 إن أي شخص اتصلت به لي يجب أن "يدرك انتمائها واختصاصها لدفع أجندة الحزب الشيوعي الصيني".

وأرسل رئيس البرلمان السير ليندساي هويل خطابًا إلى النواب قال فيه إن امرأة "شاركت في أنشطة تدخل سياسي نيابة عن حزب الجالية الصينية، وانخرطت مع أعضاء هنا في البرلمان".

وقال إنها منخرطة في المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب التي تم حلها الآن، وهي المجموعة البرلمانية الصينية في بريطانيا.

النائب دنكان سميث

وكان النائب المحافظ وزعيم الحزب السابق، السير إيان دنكان سميث، الذي فرضت الصين عقوبات عليه بسبب معارضته لمعاملة الأويغور، أثار التنبيه في مجلس العموم، مؤكدًا أنه تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى أعضاء البرلمان من قبل رئيس مجلس النواب.

وقال إنها "مسألة مقلقة للغاية"، ودعا إلى ترحيل كريستين تشينغ كوي لي، وطالب الحكومة بإصدار بيان إلى مجلس النواب، حول القضية.

كما دعا وزير الدولة لشؤون الدفاع السابق توبياس إلوود إلى بيان في مجلس العموم، مضيفًا: "هذا هو نوع تدخل المنطقة الرمادية الذي نتوقعه ونتوقعه الآن من الصين. لكن حقيقة أن ذلك حدث لهذا البرلمان، يجب أن يكون هناك شعور بالإلحاح من هذه الحكومة".