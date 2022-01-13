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إيلاف من لندن: سجلت المملكة المتحدة 335 حالة وفاة و109133 حالة إصابة مرتبطة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ووفقًا لبيانات حكومية، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 151342 حالة وفاة. وسجلت يوم أمس الأربعاء 398 حالة وفاة.

وتظهر أرقام منفصلة نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية أن هناك 174،233 حالة وفاة مسجلة في المملكة المتحدة حيث تم ذكر COVID-19 في شهادة الوفاة.

وانخفض عدد الحالات الجديدة من 129587 يوم الأربعاء وأقل بنسبة 24 ٪ تقريبًا خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بالأسبوع السابق.

وعلى صلة، تم تسليم ما مجموعه 52،031،355 جرعة أولى من لقاح كورونا في المملكة المتحدة بحلول 12 يناير، وفقًا لأحدث الأرقام.

هذا ارتفاع قدره 19520 عن اليوم السابق. وتم تسليم حوالي 47804.588 جرعة ثانية، بزيادة قدرها 30،340.

وتم إعطاء إجمالي قدره 36،079،875 جرعة معززة وثالثة ، بزيادة يومية قدرها 126،632.



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