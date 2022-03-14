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إيلاف من لندن: مثُل صبي بريطاني يبلغ من العمر 15 عامًا أمام محكمة ويستمنستر الابتدائية اللندنية، بعد توجيه تهمتين بموجب المادة 2 من قانون الإرهاب لعام 2006.

ووجهت يوم أمس الأحد، تهمتي الإرهاب للصبي الذي لا تتيح القوانين نشر اسمه، والذي كان اعتقل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن، يوم الجمعة 7 يناير الماضي، بتهمة الإرهاب اليمينية المتطرفة.

وحسب بيان لشرطة سكوتلانديارد، كان الصبي تم اعتقاله للاشتباه في ضلوعه في التحضير لأعمال إرهابية مرتبطة بـ "أيديولوجية اليمين المتطرف".

ومنذ اعتقاله في يناير، تم الإفراج عن الصبي بكفالة حتى تاريخ في شباط/فبراير، وقالت شرطة العاصمة إنه لا يعتقد أن هناك أي تهديد وشيك للجمهور

وأضافت بأنه اعتقل خلال تحقيق للشرطة يشتبه في علاقته بفكر اليمين المتطرف، والاشتباه في ضلوعه في سلوك استعدادا لأعمال إرهابية.

