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إيلاف من لندن: أعلنت الحكومة البريطانية خطة استقبال اللاجئين الأوكرانيين، وقالت إنه لا حدّ لعديد الآتين منهم إلى المملكة المتحدة لأنهم يواجهون "ساعة في أمس الحاجة إليها".

وخلال الإعلان عن الخطة، أمام مجلس العموم، اليوم الإثنين، أعرب وزير مجلس الوزراء مايكل عن أمله في أن يفتح العديد من البريطانيين منازلهم ويقبلوا اللاجئين الأوكرانيين.

وقال وزير التسوية والإسكان والمجتمعات لمجلس العموم يوم الاثنين إن الخطة من شأنها أن تساعد أولئك "الفارين من الاضطهاد على إيجاد السلام والتعافي وآفاق مستقبل أكثر إشراقًا".

نوايا حسنة

أضاف غوف بأن الخطة الجديدة ستستند إلى "النوايا الحسنة الهائلة والكرم الهائل للجمهور البريطاني وتاريخنا الفخور في دعم الضعفاء في وقتهم الذي هم في أمس الحاجة إليه".

وأكدت إدارة الوزير غوف وهو المسؤول عن الاستجابة للأزمة الأوكرانية أنه لن يكون هناك حد لعدد الأوكرانيين الذين يتم نقلهم إلى المملكة المتحدة بموجب مسار الرعاية الجديد، مع استعداد الحكومة لاستقبال أكبر عدد من الأشخاص الذين يرغبون في القدوم والذين يوجد رعاة لهم.

وقالت وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات في توجيهاتها حول الخطة الجديدة: "هذه أزمة إنسانية ضخمة، ونحن نحث الجمهور البريطاني على التقدم وتقديم المساعدة حيثما أمكنهم ذلك".

وقالت إن أي مواطن أوكراني أو أحد أفراد الأسرة المباشرين لمواطن أوكراني ، إذا كان مقيماً في أوكرانيا قبل 1 يناير من هذا العام ، مؤهل للبرنامج.

عرض تسكين

في إطار عمل الخطة، سيطلب من أولئك الموجودين في المملكة المتحدة الذين لديهم غرفة احتياطية، أو سكن منفصل مستقل غير مأهول، عرض إيواء الأوكرانيين لمدة ستة أشهر على الأقل.

وكخطوة فورية، يُطلب من الراغبين في تقديم مثل هذا العرض تسجيل اهتمامهم على موقع "منازل لأوكرانيا" الجديد. وفي إطار المرحلة الأولى من المخطط، يجب تقديم العروض لشخص معين أو أشخاص معينين.

وسيتم إجراء عمليات فحص على الأفراد الذين يعرضون استضافة اللاجئين، لكن الوزير غوف، قال إنه لن تكون هناك حاجة لإجراء فحوصات لملفات هؤلاء الأمنية كاملة.

وقد تتمكن المؤسسات الخيرية والمنظمات الأخرى من مساعدة أولئك الذين يعرضون الإقامة على الاتصال بشخص محدد.

وسيخضع كل من اللاجئين الأوكرانيين وأولئك الذين يقدمون عرضًا للسكن لمجموعة من الفحوصات الأمنية والحماية. وقد تتحقق المجالس المحلية أيضًا من أن السكن المعروض مناسب.

دفعة شكر

وسيحق لمن يقدمون عرضًا للسكن الحصول على دفعة "شكر" اختيارية معفاة من الضرائب بقيمة 350 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا. لن يؤثر ذلك على استحقاق المزايا أو الحالة الضريبية للمجلس البلدي، مثل خصم الإشغال الفردي.

وبموجب الخطة، لن يُتوقع من البريطانيين الذين يعرضون إيواء اللاجئين تغطية تكاليف الطعام ونفقات المعيشة للأسر الأوكرانية، على الرغم من أنهم قد يرغبون في ذلك.

كما سيتم تقديم تمويل إضافي للمجالس المحلية لتمكينها من تقديم دعم أوسع للأوكرانيين القادمين إلى المملكة المتحدة.

ويمكن للبريطانيين الذين يأملون في تقديم سكن البدء في تسجيل اهتمامهم على الفور. ومع ذلك ، فإن نموذج التأشيرة للأوكرانيين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى المملكة المتحدة بموجب المخطط - والذين سبق لهم تسمية الأشخاص الراغبين في رعايتهم - سيكون متاحًا فقط اعتبارًا من يوم الجمعة 18 مارس.

نموذج فردي

ويجب إكمال النموذج الفردي إما من قبل مقدم الطلب نفسه أو من قبل الراعي. ولن يحتاج أولئك الذين يحملون جواز سفر أوكراني ساري المفعول إلى حضور مركز طلبات التأشيرة، ولكن أولئك الذين ليس لديهم جواز سفر أوكراني ساري المفعول سيحتاجون إلى حجز موعد لطلب التأشيرة وحضوره.

وسيتم إجراء الفحوصات البيومترية بعد وصول الأوكرانيين إلى المملكة المتحدة، من أجل تجنب التأخير.

وسيتمكن جميع القادمين من أوكرانيا بموجب المخطط من التقدم للحصول على المزايا والسعي للحصول على عمل، كما سيتم منحهم إجازة للبقاء في المملكة المتحدة لمدة ثلاث سنوات ويكونون قادرين على الوصول إلى الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم.

وفي الأخير، فإن الخطة تشير إلى أن برنامج الرعاية الجديد مفتوح لأولئك الأوكرانيين الذين ليس لديهم بالفعل أقارب يعيشون في المملكة المتحدة.