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واشنطن: أجرى مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي في روما الإثنين "نقاشا جوهريا حول حرب روسيا على أوكرانيا"، وفق ما أفاد البيت الأبيض في بيان مقتضب.

وأضاف البيان أنهما شددا "على أهمية الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين" في وقت تصعد واشنطن ضغوطها على بكين التي تمتنع حتى الآن عن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب قواته من أوكرانيا.