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يقول الجنرال الإيطالي كارلو جين إن بوتين لا يستطيع أن يخسر في أوكرانيا، أو سيفقد كل شيء. من الصعب تجنب حمام الدم، فموسكو تكرر قواعد اللعبة الشيشانية والسورية.

إيلاف من بيروت: صرح العديد من المعلقين بأن رئيس الأركان الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف يطبق في الحرب بأوكرانيا المبادئ الإستراتيجية والتكتيكية لـلعقيدة العسكرية التي اشتهر بها في الغرب: "الحرب المختلطة". إنها حرب تنص على تكامل وثيق بين الأدوات العسكرية وغير العسكرية، بين القوات النظامية وغير النظامية مثل الشركات العسكرية الخاصة كمجموعة فاغنر التي تستخدمها موسكو في سوريا وليبيا وشبه جزيرة القرم، واليوم في مالي، مع اعتماد استراتيجية وتكتيكات الحرب الهجينة، مع أهمية كبيرة أيضًا للحرب النفسية والمعلوماتية.

في أوكرانيا، يبدو أن الروس يعلقون أهمية هامشية فحسب، إن وجدت، على هذه المكونات الناعمة للقوة العسكرية، مقارنة بالمكونات الصلبة، من القنابل إلى الدبابات. الأقلية من الأوكرانيين الناطقين بالروسية أقل ميلًا إلى الروسية مما كان يعتقده الكرملين. لم يشكل "طابوراً خامساً"، فالتخريب ضئيل جداً.

بحسب الجنرال الإيطالي المتقاعد كارلو جين، فشلت محاولات اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ومن الواضح أن الأوكرانيين انتصروا في الحرب المعلوماتية. قواتهم المسلحة ومليشياتهم غير المنظمة تقاتل بضراوة. في المدن التي تحتلها روسيا مثل خيرسون، تتجمع النساء وكبار السن والأطفال في الساحات للتظاهر ضد الغزاة. يحدق الجنود الروس فيها مندهشين، إذ ظنوا أنهم مرحب بهم كمحررين.

دهن الخنزير

أدى الإعلان عن إرسال مساعدين شيشانيين موالين لروسيا، متعطشين للنساء ونهب، وانتهاك الهدنة المؤقتة لحماية الممرات الإنسانية إلى تدهور صورة الروس. كما عانوا خسائر فادحة في شمال كييف ومقاطعة ماريوبول. تعرضت كتيبة من قواتهم الخاصة لغارة بمسيرات بيرقدار اشتراها الأوكرانيون من تركيا فأصيبت بخسائر فادحة. وقالت قناة "الجزيرة" القطرية إن الأوكرانيين عندما يواجهون مسلمين شيشانيين يلطخون رصاصهم بدهن الخنزير. سنرى ما إذا كان أي من "أصحاب التفكير الصحيح" سيحتج على انتهاك حقوق الشيشان، وبعض نشطاء حقوق الحيوان من أجل مصير الخنازير الأبرياء! مع ذلك، فشل التأثير الإرهابي الذي وعد الروس أنفسهم باستخدامهم في أوكرانيا .

يقول جين: "لا سبب لانتهاك الروس اتفاقيات الممرات الإنسانية. فزيادة المعاناة والرعب في صفوف السكان لا يمكن تعويضها بالفشل في تفريغ المدنيين من المدن، ما يسمح للروس بمهاجمة المقاتلين المتبقين فيها دون إعاقة".

يضيف: "لم يكن عدم استخدام جيراسيموف أبدًا لمصطلح الحرب المختلطة مفاجئًا. تم إنشاء هذا المصطلح من خلال الخيال الشديد لعالم بريطاني يحمل اسماً إيطالياً: غاليوتي. الجوهر يبقى. إنها الحرب التي نتذكرها قبل الحرب غير الخطية، لكنها مزيج من القوة الناعمة والصلبة".

خبرة غروزني

من ناحية أخرى، لم يفهم جين تمامًا أن الاستراتيجيات والتكتيكات التي وصفها جيراسيموف لم يقترحها للقوات المسلحة الروسية. بدلاً من ذلك، ستكون تلك التي يتبناها الناتو، أي أعداء روسيا. ومن منهج جيراسيموف، يمكن ملاحظة أن خبرته القتالية المباشرة الوحيدة كانت قيادة فرقة في العامين الأولين من الحرب الشيشانية الثانية (1999-2009). خلال هذه الفترة، تمت تسوية غروزني بالأرض وفر السكان الناجون إلى الجبال، حيث استمرت حرب العصابات الشرسة.

يقول جين: "الاستراتيجية والتكتيكات التي اتبعها الروس في أوكرانيا تكرر تلك المستخدمة في الشيشان وسوريا، وتحديداً في حلب. يتم تدمير المدن بشكل منهجي عن طريق القصف الجوي والبري. وهذا يفسر سبب عدم اهتمام القيادة الروسية بتولي السيطرة الإدارية على المدن التي تم احتلالها في أوكرانيا. تركوها للمسؤولين المحليين. إنهم لا يهتمون حتى بالحصول على إجماع معين من السكان المتبقين من خلال تزويدهم بالطعام والأدوية".

سينتهي الأمر بحمام دم. كما قال ماكرون، "الأوقات الصعبة لم تأت بعد". سيكونون أقسى كلما أقنع بوتين نفسه بأنه لا يستطيع تحقيق نصر كامل. على عكس الزعيم الديمقراطي، لا يمكن الحاكم المستبد أن يخسر الحرب. ولا يمكنه التخلي عن بعض الأهداف التي أعلن أن "لا غنى عنها". في حالة الهزيمة أو الانتصار الجزئي، عندما يلائمه ذلك، يفقد قوته ويتمكن من الهروب إلى المنفى.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "فورميكي" الإيطالي