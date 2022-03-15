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كييف: أعلن مسؤول أوكراني كبير أن الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا استؤنفت الثلاثاء بعدما توقفت في اليوم السابق، مشيرا إلى أن مطلب كييف وقف إطلاق النار سيكون من المسائل التي ستطرح على طاولة النقاش.

وكتب المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك ومستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر "المفاوضات جارية". وأضاف أن قائمة المسائل التي ستطرح على طاولة المناقشات تشمل "وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية" من الأراضي الأوكرانية.

وأظهر الجانبان بعض التفاؤل في الأيام الأخيرة رغم أن الكرملين قال الثلاثاء إنه من السابق لأوانه تقديم أي "تكهنات".

من جانبه، رأى أوليكسي أريستوفيتش وهو مستشار للرئاسة الأوكرانية، إمكانا للتوصل إلى اتفاق سلام بحلول أيار/مايو "وربما في وقت أقرب بكثير".