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لندن: أعرب أكثر من 100 ألف شخص ومنظمة في المملكة المتحدة عن رغبتهم في استقبال لاجئين أوكرانيين، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية بعد يوم على إطلاق برنامج إقامة عند السكان، تم التفاعل معه فوراً على نطاق واسع.

وكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون على حسابه في تويتر "إنه لأمر رائع أن يتقدم أكثر من 100,000 شخص ومنظمة لدعم الأوكرانيين الفارين من الحرب من خلال برنامج منازل لأوكرانيا"، شاكراً على المساعدة.

مساعدة مادية

سيحصل الأشخاص الذين يقررون استضافة لاجئين أوكرانيين على 350 جنيهاً (418 يورو) شهرياً ويجب أن يلتزموا بإيواء هؤلاء اللاجئين لمدة ستة أشهر على الأقل. وسيتمكن اللاجئون المستفيدون، الذين يحتاجون إلى الحصول على تأشيرة، من العيش والعمل في المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، فضلاً عن الاستفادة من المزايا الاجتماعية.

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى الفرار.

وتعمل حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون على تصحيح مسارها بعد تعرضها لانتقادات بسبب استجابتها البطيئة وانخفاض عدد التأشيرات الممنوحة الذي بلغ 4600 وفقاً لآخر الأرقام الصادرة الثلاثاء، بالإضافة إلى تعقيد العملية في البدء والتي تم تبسيطها لاحقاً.

وقال متحدث باسم بوريس جونسون الاثنين إن الحكومة تعمل أيضاً على "تحديد الاستخدام المناسب للأصول المصادرة" في إطار العقوبات المفروضة على مقربين من السلطة الروسية رداً على غزو أوكرانيا.