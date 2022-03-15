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موسكو: دفعت موظفة التلفزيون الروسي التي قاطعت نشرة أخبار في ساعة الذروة للتنديد بالحرب في أوكرانيا، ببراءتها من تهمة انتهاك قوانين التظاهر، أمام محكمة في موسكو الثلاثاء.

وقالت مارينا أوفسيانيكوفا "لا أقر بالذنب" لدى مثولها أمام المحكمة حيث تواجه حكما بالسجن 10 أيام لنشرها فيديو تتحدث فيه عن أسبابها لمقاطعة نشرة الأخبار.