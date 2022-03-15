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كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إنه "يجب أن نعترف" بأن أوكرانيا لن تتمكّن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حين أن هذا الملف هو أحد الأسباب التي قدمتها روسيا لتبرير غزوها لبلاده.

وأضاف الرئيس الأوكراني في مؤتمر عبر الفيديو خلال اجتماع لقادة قوة المشاة المشتركة، وهو تحالف تقوده بريطانيا "سمعنا لسنوات أن الأبواب مفتوحة، لكننا سمعنا أيضا أنه لا يمكننا الانضمام (إلى الناتو). هذه هي الحقيقة ويجب أن نعترف بها".

وتابع "أنا سعيد لأن شعبنا بدأ يفهم ذلك ويعتمد فقط على قوته".

حلف الأطلسي

ومع ذلك، أعرب عن أسفه لأن حلف شمال الأطلسي "الذي يبدو مذهولا بسبب العدوان الروسي" يرفض إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وقال "نسمع ذرائع مفادها أن 'الحرب العالمية الثالثة' يمكن أن تبدأ إذا أغلق الناتو مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية. ولهذا السبب لم يتم إنشاء المنطقة الإنسانية فوق أوكرانيا ولهذا السبب يمكن للروس قصف المدن وقتل الناس وتفجير المستشفيات والمدارس".