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إيلاف من لندن: توجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى الرياض في زيارة إلى السعودية والإمارات. ويتوقع أن يلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأربعاء وكذلك مسؤولين إماراتيين.

ويأمل جونسون أن ينجح في إقناع الرياض وأبو ظبي بزيادة إنتاجهما النفطي للتخفيف من تداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، على أسعار الطاقة العالمية.

خفض الاسعار

وذكرت "فرانس برس" أن الزيارة تأتي ضمن مسعى لحث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار في وقت تسعى فيه أوروبا لتقليل اعتمادها على الخام الروسي بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثل تاجر مخدرات جعل الدول الغربية مدمنة على النفط والغاز الروسي. وأضاف يوم الثلاثاء "كان فلاديمير بوتين على مدى السنوات الماضية بمثابة دافع يغذي إدمان الدول الغربية على المحروقات التي يمتلكها".

أضاف جونسون: "نحن بحاجة إلى التخلص من هذا الإدمان." وأضاف بأن الغزو الروسي لأوكرانيا "ساعد في إحداث ارتفاع" في أسعار النفط.

تنمر بوتين

تابع: "من الضروري أن نتصدى للتنمر الذي يمارسه بوتين، وأن نتجنب تعرضنا للابتزاز من قبل بوتين بالطريقة التي كان عليها ذلك للأسف في كثير من الدول الغربية".

وأكد رئيس الوزراء أن "علينا إخراج أنفسنا من النفط والغاز الروسي"، وأضاف جونسون أن المملكة المتحدة وبقية دول الغرب بحاجة إلى "التحدث إلى منتجين آخرين حول العالم حول كيفية الابتعاد عن هذه التبعية".

وقال جونسون: "أعتقد أن ما يراه العالم هو عودة أوكرانيا إلى هذا النوع من الوحشية ، نوع القصف العشوائي تمامًا للمراكز المدنية، والمدن الكبرى ، التي رأيناها آخر مرة في القارة الأوروبية قبل 80 عاما. هذا ما يحدث الآن في قارتنا أمر لا يصدق".

تحالف أوسع

أضاف في إشارة لرحلته للسعودية والإمارات: "ونحن بحاجة للتأكد من أننا نبني أقوى وأوسع تحالف ممكن لضمان عدم نجاح فلاديمير بوتين ، وأن نفطم أنفسنا عن الهيدروكربونات الروسية."

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستتوقف تدريجياً عن واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية عام 2022 وستنظر في حظر الغاز الطبيعي من البلاد.

وأفرغت شركة النفط والغاز البريطانية بريتيش بتروليوم حصتها البالغة 19.75 في المائة في شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت المملوكة للدولة في نهاية فبراير. وحذت شركة شل حذوها بالتخلي عن روسيا بالكامل.

وأدى التخلي عن كبرى شركات النفط الغربية إلى ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تقييد المعروض ومزيد من الاضطراب.