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ليما: فُقد 15 شخصاً على الأقل بعدما جرف انزلاق تربة عشرات المنازل المشيّدة على سفح تل الثلاثاء في قرية في شمال البيرو.

وقال وزير الدفاع خوسيه غافيديا خلال زيارة للمدينة مساء الثلاثاء بعد 12 ساعة من انهيار التل "هناك ما بين 15 و20 شخصاً في عداد المفقودين" من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل بحسب مسؤولين.

وقد ترتفع حصيلة القتلى في الساعات المقبلة. وتظهر مقاطع فيديو صوّرها سكان بلدة ريتاماس كمية هائلة من التربة تتساقط من أعلى التل وتجتاح العديد من المنازل.

وقال حاكم منطقة ليبرتاد مانويل ييمبين في تصريحات لمحطة إذاعية محلية إن "التربة غطت ما بين 60 و80 منزلاً (...) لقد دفنت تماماً".

وأضاف "هناك الكثير من السكان محاصرين (...) داخل منازلهم".

من جانبه، أكّد رئيس البيرو بيدرو كاستيّو أن الحكومة ستساعد العائلات المتضررة من الكارثة.

وتسكن في ريتاماس بشكل رئيسي عائلات عمال مناجم. وهي تقع على مسافة 16 ساعة براً من العاصمة الإقليمية تروخيّو الواقعة على مسافة 500 كيلومتر شمال ليما.