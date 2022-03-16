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إيلاف من لندن: التقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، حيث بحثا القضايا العالمية الراهنة تتقدمها الطاقة والأمن.



وحسب ما نقله مكتب رئيس الوزراء البريطاني لـ(إيلاف)، فقد رحب الشيخ محمد بن زايد وجونسون بالشراكة طويلة الأمد بين بريطانيا والإمارات، كما ناقشا فرص زيادة التعاون في أمن الطاقة والدفاع والتجارة والتكنولوجيا الخضراء.



وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن مخاوفه العميقة بشأن الفوضى التي أحدثها الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، وشدد على أهمية العمل معًا لتحسين الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

كما اتفقا على الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي والاستخباراتي القوي في مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة، بما في ذلك من الحوثيين في اليمن.

السلم الدولي



وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ محمد بن زايد رحب بزيارة جونسون والتي تأتي في إطار الحرص المتبادل على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين ضمن جهودهما في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.



وخلال المحادثات التي حضرها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية.. وأهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأوضاع الإنسانية للمدنيين.



كما ناقش الشيخ محمد ورئيس الوزراء البريطاني استقرار أسواق الطاقة العالمية. وجدد ولي عهد أبو طبي دعوة دولة الإمارات إلى ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية مختلف النزاعات والخلافات والملفات بين الدول بما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

