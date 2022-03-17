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واشنطن: سيبحث الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال مكالمة هاتفية العديد من المسائل، خصوصا الغزو الروسي لأوكرانيا، كما أعلن البيت الأبيض الخميس.

وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان أن هذه المحادثة تأتي بهدف "إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية" مشيرة إلى أن الرئيسين سيناقشان أيضا "المنافسة" بين واشنطن وبكين.