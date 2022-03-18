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موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إن الجيش الروسي وحلفاءه الانفصاليين يقاتلون الآن في وسط مدينة ماريوبول الميناء الأوكراني الاستراتيجي المحاصر في جنوب شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف "في ماريوبول، أحكمت وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد)، بدعم من القوات المسلحة الروسية، حصارها وتقاتل القوميين في وسط المدينة".

وأكد أن القوات الروسية والانفصاليين باتوا يسيطرون على 90 في المئة من أراضي منطقة لوغانسك. وقبل وقت قصير من بدء الهجوم في 24 شباط/فبراير، اعترفت موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.