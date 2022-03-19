قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: دعا رئيسا وزراء بريطانيان سابقان إلى إنشاء محكمة دولية جديدة للتحقيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتي بشأن أفعاله في أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء العمالي السابق غوردون براون والسير جون ميجور رئيس الوزراء المحافظ السابق من بين 140 من الأكاديميين والمحامين والسياسيين الذين وقعوا على عريضة تطالب بنظام قانوني على غرار محاكمات نورمبرغ لمجرمي الحرب النازيين بعد الحرب العالمية الثانية.

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقات بشأن تورط بوتين في جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا، لكن البعض يقول إن صلاحياتها محدودة.

ولا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تتابع جريمة العدوان دون إحالة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمكن لروسيا أن تستخدم حق النقض (الفيتو).

بوتين والقوة



وقال رئيس الوزراء العمالي السابق براون لـ(بي بي سي) إنه منذ سقوط جدار برلين "افترضنا أن الديمقراطية وسيادة القانون سوف تسود"، لكن السيد بوتين "يستبدل ذلك باستخدام القوة".

وقال لبرنامج توداي على راديو 4 "إذا لم يتم إرسال الرسالة الآن فإننا نواجه عدوانًا في دول أخرى قد يمر أيضًا دون عقاب". ولدى سؤاله عما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي مجرم حرب، أجاب: "هذا ما قاله الرئيس بايدن، وهذا رأيي".



ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع بوتين بأنه "مجرم حرب" للمرة الأولى. وندد الكرملين بالتعليقات ووصفها بأنها "خطاب غير مقبول ولا يغتفر".

ومن بين القادة الآخرين الذين يتهمون روسيا بارتكاب جرائم حرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال براون إن الحرب شهدت قصفًا عشوائيًا للمدنيين، وهو ما يخالف القانون الدولي ، فضلاً عن انتهاكات لوقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية و "الابتزاز النووي". قصفت القوات الروسية مناطق مدنية في عدد من مدن أوكرانيا.

قصف مسرح



وأصيب يوم الأربعاء مسرح كان يحتمي به مئات المدنيين في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرق البلاد. كما وصفت أوكرانيا الضربة الجوية الروسية على مستشفى ماريوبول بأنها جريمة حرب.

وقال براون إنه يجب إرسال تحذير مفاده أن بوتين "سيواجه القوة الكاملة للقانون الدولي"، مضيفًا أن الحكومة الأوكرانية تطلب مثل هذه الخطوة.

ومن المأمول أن تعمل المحكمة بالإضافة إلى تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الحالية في جرائم الحرب. وقد تم دعم الحملة بالفعل من قبل 740 ألف شخص - بما في ذلك العشرات من الشخصيات العامة.

وإذ ذاك، أضاف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا والرئيسة السابقة للمحكمة العليا في المملكة المتحدة ليدي هيل توقيعاتهما على الالتماس - كما فعل أستاذ القانون الدولي فيليب ساندز كيو سي ، والمدعي العام السابق لمحكمة نورمبرغ العسكرية بنيامين فيرينكز ، وعضو مجلس اللوردات عن حزب العمال هيلينا كينيدي والرئيس السابق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السير نيكولاس براتزا.

إغلاق ثغرة



وكتب براون في صحيفة (ديلي ميل) قائلا إن إنشاء محكمة جديدة سيغلق هذه "الثغرة" في القانون الدولي "التي يمكن أن يستخدمها بوتين للتهرب من العدالة".

وأضاف: "يجب أن نتحرك بسرعة، لنؤكد لشعب أوكرانيا أننا ملتزمون بالعمل وليس فقط الكلمات الدافئة - ويجب أن نجعل المتعاونين مع بوتين يدركون أن الخناق يضيق. إذا لم ينأوا بأنفسهم عن بوتين، فسيواجهون المحاكمة والسجن ".



وكانت محاكمة نورمبرغ - التي سميت على اسم المدينة الألمانية التي عقدت فيها - أول محاكمة دولية على الإطلاق لجرائم الحرب وشهدت محاكمة النازيين الأكثر شهرة على جرائمهم. وشملت الجرائم شن حرب عدوانية وانتهاك أعراف الحرب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتابع براون: "من بريطانيا - التي تفتخر عن حق بالديمقراطية وسيادة القانون - يجب أن تخرج الرسالة. في نورمبرغ، قمنا بمحاسبة مجرمي الحرب النازيين. وبعد ثمانية عقود، يجب أن نضمن أنه سيكون هناك يوم حساب لبوتين ".

