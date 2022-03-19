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كييف: دعت السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجلس الكنائس العالمي، وهو منظمة تمثل 580 مليون مسيحي في العالم، للمساعدة في تنظيم "ممرات إنسانية حقيقية" في أوكرانيا.

وكتبت زيلينسكا في رسالة نشرتها الرئاسة الأوكرانية وأُرسلت إلى المنظمة "إدراكا منا بتجربة مجلس الكنائس العالمي في معالجة الأزمات الإنسانية، نطلب منكم، لا سيّما من خلال الوكالات التابعة لكم، مساعدة أوكرانيا والأوكرانيين الفارّين حاليًا من الحرب".

وأضافت "أطلب منكم أولًا أن تصبحوا وسطاء في تنظيم ممرات إنسانية حقيقية".

ويضمّ مجلس الكنائس العالمي 352 كنيسة ومجتمعات كنسية أخرى من نحو مئة دولة وإقليم تضمّ معظم الكنائس الأرثوذكسية وعدد كبير من الكنائس الأنغليكانية والمعمدانية واللوثرية والميثودية والإصلاحية، بالإضافة إلى العديد من الكنائس الموحدة والمستقلة، بحسب موقعها الالكتروني.