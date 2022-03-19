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جنيف: أكد الرئيس السويسري إيغناسيو كاسيس السبت أن الحرب الروسية في أوكرانيا "مدفوعة بجنون مدمر" وأن سويسرا "مستعدة لتحمل" ثمن "الدفاع ببسالة وبلا كلل عن الحرية والديمقراطية".

وقال إيغناسيو كاسيس في عمود نشرته صحيفة "لو تان" اليومية "يقود هذه الحرب جنون مدمر يحطم كل مبادئ حضارتنا وقيمها".

وتابع "في 24 شباط/فبراير تغير وجه العالم، وليس بأفضل طريقة". وأضاف "يجب أن ندافع ببسالة وبلا هوادة عن الحرية والديموقراطية. ولذلك ثمن. وسويسرا مستعدة لتحمله".

وشدد على أن "روسيا انتهكت بشكل كبير حظر استخدام القوة، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي. وبعدم تحركها، تلعب سويسرا لعبة المعتدي".

وأضاف "الحياد لا يعني اللامبالاة"، و"بينما تصل المواجهة بين الديمقراطية والهمجية إلى الذروة"، فإن سويسرا "لا تستطيع التسامح مع هذه الحرب دون رد فعل".

ولذلك تبنّت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي برمتها "في إطار الامتثال الصارم لقانون الحياد" مما يعني أنها "لا تدعم أي محاربٍ عسكرياً، سواء عبر توفير قوات أو إرسال أسلحة".

وأكد الرئيس السويسري أنه "حتى لو لم يكن في الوقت الحالي، أي تباطؤ في الاقتصاد أو حتى أزمة اقتصادية"، فإن الصراع سيرتّب عواقب اقتصادية على البلاد.

وأشار إلى التضخم وارتفاع أسعار الطاقة ووضع الملاذ الآمن للفرنك السويسري ما سيعيق الصادرات. كما سيكون من الضروري "التعامل مع تدفق اللاجئين وضمان الاستقرار المالي"، على ما قال.

وشدد الرئيس على أنه "لا يوجد حل بعصا سحرية تحمي سويسرا من عواقب الوضع الحالي".