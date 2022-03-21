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إيلاف من بيروت: بعد أن فشلت القوات الروسية في تحقيق نصر سريع في أوكرانيا، رأى كبار المسؤولين الأميركيين دلائل على أن الكرملين يتحول إلى استراتيجية جديدة لتأمين أهداف إقليمية رئيسية مع السعي إلى النفوذ لإجبار الحكومة الأوكرانية على قبول الحياد بين روسيا والغرب.

فسرت الولايات المتحدة وحلفاؤها على نطاق واسع الأهداف الأولية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتشمل الاستيلاء على كييف في غضون أيام، واستبدال حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظام موالي لروسيا. لم يحدث شيء من ذلك. قال مسؤول أميركي كبير أن المؤشرات تشير إلى أن أكثر من ثلاثة أسابيع من القتال الشرس - حيث واجهت أوكرانيا مقاومة شرسة للقوات الروسية - دفعت السيد بوتين إلى تعديل تكتيكاته.

مطالب روسيا

التقييم الجديد لنوايا بوتين، والذي يشاركه فيه كبار المسؤولين داخل إدارة بايدن، هو إجبار كييف على قبول المطالب الروسية بمناطق أوكرانيا الجنوبية والشرقية. بعد الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس في عام 2014، تسعى روسيا إلى تأمين "جسر بري" بين غرب روسيا وشبه جزيرة القرم، وتوسيع السيطرة الروسية على منطقة دونباس.

كما سيواصل بوتين ضغطه العسكري، بما في ذلك قصف المدن الأوكرانية، معتبرًا أنه سيقود زيلينسكي للتخلي عن آماله في الانضمام إلى الغرب والموافقة على وضع محايد ومطالب روسية أخرى. قال مسؤولون أميركيون إنه في حالة رفض مطالب بوتين للأرض والحياد، فمن المتوقع أن يحاول الحفاظ على كل الأراضي التي استولت عليها قواته والقتال عليها. وقال مسؤول أميركي آخر "بناء على تقييماتنا عسكريا، يبدو أنه يعود إلى تكتيكات الحصار".

بالنسبة لمواطني أوكرانيا المحاصرين، فإن الاستراتيجية المتغيرة تعني أسابيع - وربما شهوراً - من الهجمات يقوم بها الجيش الروسي الضعيف في كثير من الأحيان، بإطلاق الصواريخ والمدفعية من مسافة بعيدة، على حد قولهم. تم تصميم هذا التحول للضغط على حكومة السيد زيلينسكي للتخلي عن الأراضي والتنازل عن الترتيبات الأمنية. يأتي تقييم "الخطة ب" لبوتين، كما أسماها أحد المسؤولين، مع عدد من المحاذير المهمة. يشير المسؤولون الأميركيون إلى أن بوتين قد يوسع أهدافه الحربية، إذا بدأ جيشه في تحقيق المزيد من النجاح ضد القوات الأوكرانية. لا يزال وضع العاصمة سؤالًا مفتوحًا، ونظرًا للمقاومة الأوكرانية القوية، فمن غير الواضح ما إذا كان الجيش الروسي قادرًا على حشد عدد كافٍ من القوات لتطويق كييف بشدة والاستيلاء على العاصمة الأوكرانية، كما يقول بعض المسؤولين الأميركيين.

وجهة نظر فحسب

إن تفسير استراتيجية بوتين ليس نتيجة تقييم رسمي لمجتمع الاستخبارات، ولكنه وجهة نظر بعض المسؤولين الأميركيين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية والذين لا يقولون أن الاستراتيجية ستنجح. يلاحظ بعض المحللين صعوبة تقييم أهداف وغايات السيد بوتين، ويحذرون من قراءة الكثير في التطورات في ساحة المعركة.

قال دانييل فرايد، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية والذي عمل سفيرًا للولايات المتحدة في بولندا: "هدفه لم يتغير على الإطلاق". "ما تغير هو تكتيكاته". قال فريد: "قطع رأس الحكومة الأوكرانية السريع لم ينجح. الآن يريد فقط سحقهم لأنهم يقاومون وبالتالي يجب تطهيرها. إنها ستالينية". في الوقت الحالي، تواجه القوات الروسية تحديات هائلة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية المعيبة، وتقلص المعروض من الذخائر الموجهة بدقة وتزايد الخسائر، والتي يمكن أن تشمل ما يصل إلى 7000 جندي روسي قتلوا في العمليات، وفقًا لحسابات الولايات المتحدة.

في ماريوبول ومدن أخرى، عادت قواته إلى بعض أساليب الحصار التي استخدمتها في غروزني في عامي 1999 و2000 أثناء الحرب الشيشانية الثانية عندما وصل بوتين إلى السلطة كرئيس للوزراء ثم رئيسًا. في الشيشان، سعت القوات الروسية للسيطرة على مدينة رئيسية في إقليم روسي أصغر من نيوجيرسي. في أوكرانيا، تواجه روسيا التحدي المتمثل في محاولة السيطرة على مدن متعددة في بلد يبلغ عدد سكانه 44 مليون نسمة قبل أن يفر حوالي 3.4 مليون من أوكرانيا وهو أكبر من فرنسا.

هدف استراتيجي مهم

بعد أسابيع من القتال العنيف، توغلت القوات الروسية في شوارع مدينة ماريوبول الساحلية، وهو هدف استراتيجي مهم لموسكو في الوقت الذي تسعى فيه إلى إنشاء ممر من شبه جزيرة القرم إلى غرب روسيا. أن السيطرة على المدينة ستمنح الروس انتصارًا في ساحة المعركة، على الرغم من تحقيقه بتكلفة عالية. قال وزير الدفاع لويد أوستن يوم الأحد لشبكة سي بي إس نيوز: "لقد رأينا استهدافًا متعمدًا لمدن وبلدات ومدنيين في الأسابيع العديدة الماضية. إنه يتخذ هذه الأنواع من الخطوات لأن... حملته معطلة."

وافق جون هيربست، السفير الأميركي السابق لدى أوكرانيا، على أن الجيش الروسي قد غير تكتيكاته في ساحة المعركة، لكنه قال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن بوتين قد تراجع عن مطالبه القصوى. قال هيربست أن الهدف الرئيسي لبوتين في الموافقة على المحادثات مع أوكرانيا، كان تشجيع الغرب على تقديم تنازلات مع خلق انطباع للجمهور الروسي بأنه منفتح على الدبلوماسية. وأضاف أن المحادثات لا يقودها من الجانب الروسي مسؤول رفيع المستوى. قال هيربست: "أعتقد أنه بدأ المفاوضات على مستوى أقل بكثير لأنه أدرك أن الأمور لا تسير على ما يرام في ساحة المعركة. لا يزال يحاول كسب الحرب في ساحة المعركة، لكنه لم يؤيد بأي حال أي شيء آخر غير قائمته المرجعية المتطرفة".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "وول ستريت" الأميركية