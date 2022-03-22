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واشنطن: أعلن مسؤول أميركي رفيع الثلاثاء أن الولايات المتحدة لم تر حتى الآن دليلا على أي شحنات أسلحة صينية لحليفتها روسيا في الأيام الأخيرة.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان "ما بإمكاني قوله لكم اننا لم نر (...) أي تزويد بمعدات عسكرية من قبل الصين الى روسيا. لكن بالطبع هذا أمر نقوم بمراقبته عن كثب".